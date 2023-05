Un nouvel espace dédié aux jeunes à Beausoleil

Offrir des opportunités d’apprentissage, de développement personnel, de participation citoyenne mais aussi valoriser les talents… voilà les objectifs de cet espace loisirs et jeunesse entièrement repensé. "Nous sommes fiers de placer la jeune génération au cœur de notre action et de valoriser votre créativité et votre dynamisme", a assuré le maire, Gérard Spinelli, dans son discours d’inauguration ce mercredi.

Un local entièrement repensé pour et avec les jeunes qui y évoluent, grâce au financement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Résultat, une salle première où les murs blancs se parent de tags dans une explosion de couleurs, une deuxième salle pour les temps plus calmes et une autre qui accueillera prochainement une webradio.

S’approprier leur ville

"Plusieurs ateliers seront proposés ici: des activités manuelles, un atelier échecs, un atelier jeux de société ou encore atelier casque virtuel", énumère Gérard Spinelli. Mais aussi des initiations à la boxe, au hip-hop, au slam, des beachparties ou encore des sorties intergénérationnelles avec les usagers du CCAS pendant l’été. "Nous ferons beaucoup d’activités dans la ville pour permettre aux jeunes de découvrir leur territoire et de se l’approprier", explique Xavier, animateur du service Jeunesse.

"Les mercredis et samedis, nous feront des déplacements en dehors de Beausoleil", poursuit sa collège Marion. Et Xavier de compléter: "On va essayer d’investir les communes limitrophes comme Gorbio, Sainte-Agnès, Èze, Villefranche, Roquebrune, Menton, Sospel ou encore Tende car on aimerait faire une sensibilisation autour de la tempête Alex. On a un projet de mini-camp dans la Roya".

Plusieurs projets devraient voir le jour autour de ce nouvel espace jeunesse. Notamment à l’occasion du festival des Héros de la TV qui se tient traditionnellement en octobre. "Nous souhaitons mettre en place un concours de courts-métrages, dévoile Céline Tavares, directrice du CCAS. La Mission Locale a investi dans un bus multimédia qui permettra aux jeunes de faire des montages. L’idée est de présenter un court-métrage de 6 minutes, soit un clip soit une fiction. Il y aura un cahier des charges à respecter. Le jury sera formé des comédiens présents au festival."

En fin d’année, le CCAS souhaiterait voir naître un conseil citoyen. "C’est un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années maintenant et qu’on associera avec la création du Village Charlot", évoque Céline Tavares.

Investir le futur village Charlot

L’occasion pour le maire de faire une aparté sur cette incontournable réalisation de son mandat en cours. Invitant les jeunes à se saisir des futurs espaces de loisirs et de création qui devraient voir le jour à l’été 2024. "Il y aura une salle de libre expression artistique, rappelle Gérard Spinelli. Ça peut être de la danse, de la musique, ce que vous voulez. C’est un espace qui est destiné à vivre. On a envie qu’il y ait du bruit, de la lumière, de la musique, des gens heureux qui sourient, qui rient, qui se font plaisir, qui arrivent à réaliser leurs rêves, leurs envies. Dans les jardins, il y aura une scène pour les artistes qui auront envie de s’y produire. On imagine mais c’est à vous de réaliser nos rêves puisqu’on fait tout pour réaliser les vôtres."

Le tout dans le respect des valeurs défendues par la ville: "Fraternité, solidarité, tolérance et acceptation de la différence".