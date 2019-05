Tu as entre 7 et 13 ans? Viens interviewer Anthony Belleau avec Kids-Matin

Sur kidsmatin.com, les enfants peuvent lire chaque semaine des reportages originaux sur l'actualité. Et régulièrement, la rédaction propose à ses abonnés de rencontrer et d'interviewer une personnalité connue.

Après BigFlo et Oli, Jenifer, Kev Adams, Pierre Lees-Melou et Kevin Razy qui ont accordé des interviews aux enfants de Kids-Matin, c'est au tour d'Anthony Belleau de se prêter au jeu. Le demi d'ouverture du Rugby club toulonnais répondra aux questions de nos Kids-reporters, mercredi 22 mai. Auparavant, les Kids-reporters pourront assister à un entraînement privé au stade Mayol. Un sacré privilège!

Comment candidater?

Les interviews de personnalités sont réservées aux abonnés de Kids-Matin, alors rejoignez-nous vite! En s'abonnant, votre enfant pourra accéder à tous les reportages et contenus de kidsmatin.com, gagner des points et des cadeaux... et bien sûr s'inscrire pour l'interview d'Anthony Belleau! L'abonnement est sans engagement et à prix libre: vous choisissez lors de votre inscription le montant mensuel que vous souhaiter donner.

Pour s'abonner, c'est par ici.

Une fois votre abonnement validé et votre profil créé sur le site, adressez-nous par mail à kidsmatin@nicematin.fr la candidature de votre enfant en précisant son nom, prénom et son pseudonyme sur kidsmatin.com.