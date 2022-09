Procès de l'attentat du 14-Juillet à Nice: les réponses aux questions de vos enfants

Est-ce une bonne idée de s’informer sur ce procès? Surtout si cette actualité nous choque ou nous concerne?

Ce qui est bien, c'est d'identifier quelqu'un autour de soi avec qui on peut en parler. Certains ont besoin d'entendre des choses, d'autres pas. Mais, surtout, il ne faut pas rester seul avec ses questions. On peut par exemple partager ce que l'on ressent avec ses copains. Il est aussi possible de s'orienter vers le service d'aide aux victimes, gratuit du lundi au vendredi à Nice ou à Menton. Il y a des possibilités d’échanger, ce n’est pas un sujet tabou (dont on ne parle pas).

Un procès, pour quoi faire?

On ne peut pas juger un terroriste mort mais les huit prévenus (accusés) doivent répondre d’éventuelles complicités. Certains viendront au procès libres, d'autres arriveront entourés de policiers car ils sortent de prison. Le procès permet aussi de rappeler ce qu’il s’est passé, d’entendre la parole des policiers, des pompiers, etc. mais surtout des parties civiles (les victimes). Parmi elles, plus de 500 étaient enfants en 2016. Il y a des mineurs qui souhaitent venir témoigner. Ils peuvent témoigner depuis Nice pour éviter le trajet jusqu'à Paris. Ce procès prendra plusieurs mois, pour que tout le monde ait le temps de faire son travail et de s'exprimer.

Pourquoi ce procès a lieu six ans après l’évènement?

Le procès arrive quand toutes les vérifications, les enquêtes ont été réalisées. On ne peut pas accuser sans avoir d'éléments pour le faire. Il faut étudier la trajectoire des balles, la personnalité des complices, entendre le maximum de témoins... Tout cela a pris six années de travail.

Pourquoi a-t-il lieu à Paris et non à Nice?

Parce que ce qu’il s’est passé est extrêmement grave, rare, il faut du personnel spécialisé pour ce procès [Il a lieu devant la cour d’assises spéciale de Paris, tribunal dédié aux crimes terroristes, NDLR]. Pour rendre les débats accessibles aux Niçois, le procès est retransmis dans une salle sécurisée de Nice, avec 500 places pour les parties civiles et 200 places pour le public.