Pour soutenir les étudiants, elle crée le Barver campus solidaire!

Gîte contre soutien scolaire

"J’ai été étudiante et même à l’étranger. J’ai de merveilleux souvenirs de cette période et j’ai tellement de peine pour les jeunes et ce qu’ils vivent - ou plutôt ne vivent pas - en ce moment… Je voulais aussi les aider. Je tenais à mettre en place une action solidaire."

Un écolier en déshérence, un gîte inoccupé, des étudiants esseulés… Béatrice Piston a eu vite fait de penser “campus”.

"Je mets à disposition le logement pour un ou deux étudiants, pour le week-end. S’ils veulent se balader, je les emmène, s’ils veulent prendre part à la vie de la maison, avec les animaux, cuisiner et autre, ils le peuvent. S’ils ont envie d’apprendre à cultiver un potager, je suis à leur disposition. Et s’ils veulent être tranquilles, ils le seront."

La contrepartie? Une ou deux heures par jour de soutien scolaire pour Loïk, donc. "J’aimerais que ce soit stimulant pour les jeunes comme pour mon garçon. Que ça devienne de beaux échanges."

"Pour bien grandir on a besoin d'interactions sociales"

"J’écoute beaucoup la radio et j’ai encore entendu, il y a peu, que pour se construire en tant qu’adulte, il faut développer du lien social. Pour bien grandir on a besoin de ces interactions-là! Et en ce moment, on n’a pas. Je veux recréer ça." Pas question, bien entendu, de faire fi des consignes sanitaires!

Responsabiliser les uns, pour donner du courage et de la force aux autres, c’est l’objectif. "Si des familles ont envie de suivre le même chemin, j’en serai ravie! Si, dans mon coin, des enfants ont besoin de soutien mais qu’il n’y a pas de quoi recevoir l’étudiant, je mets mon gîte à disposition."

L’élan du coeur et de l’esprit. Allier le généreux et l’utile. On est dans cette philosophie. Et si l’on peut inspirer, c’est parfait… "Je sais recevoir, je suis ouverte à ça et j’aime ça. Je conçois que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Mais je crois que c’est quelque chose qu’il faut absolument encourager et développer." Comme un partenariat. Une promesse.