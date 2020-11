"On se sent abandonnés"... Les élèves infirmiers de l’IFSI de Menton en colère

"On se sent abandonnés."

Depuis lundi, les étudiants de seconde année de l’IFSI de Menton n’en croient pas leurs yeux.

Leur formation préparant au diplôme d’État d’infirmiers s’est brutalement interrompue à la suite d’un arrêté "à effet immédiat" pris lundi 16 novembre par l’Agence régionale de santé (ARS).

Il stipule notamment que face à "l’augmentation importante et significative du nombre de cas Covid-19 dans l’ensemble des départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’urgence sanitaire justifie la prise de mesures exceptionnelles pour faire face aux besoins de santé de la population".

Cette mesure doit "permettre aux professionnels en formation de renforcer, dans le respect de leur domaine de compétences attendues, les équipes des unités de soins des établissements de la région".

Cette décision, qui concerne les 25 établissements de formation en soins infirmiers de la région Sud, prend effet jusqu’au 13 décembre, et pourra être renouvelée une fois.

"On est à l’arrêt total!"

"Nous étions en stage à l’hôpital Saint-Éloi de Sospel quand nous avons appris la nouvelle par un mail de l’ARS" se désolent Julie et Aurore(1), élèves à l’institut mentonnais.

"Nous sommes, bien sûr, tous prêts à renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux, c’est d’ailleurs notre rôle propre, mais pas au détriment de nos études. Car, depuis lundi, tous les étudiants de seconde année ont été radiés de leur formation et n’ont même plus le statut d’étudiant. On est à l’arrêt total ! C’est violent, sans doute pour nous obliger à nous inscrire sur la plateforme de renfort de l’ARS, qui peut nous envoyer là où il y a des besoins. Mais le manque d’effectifs dans les hôpitaux, ce n’est pas nouveau…"

"Promotion Covid"

À Menton, cette mesure concerne une quarantaine d’étudiants, qui ont des situations différentes, et dont certains sont plus fragiles que d’autres, notamment "ceux qui ont financé leurs études et payent un logement en ville, car beaucoup viennent de toute la France par Parcours Sup… Et la précarité des étudiants, ça existe ici aussi. Quant aux élèves boursiers, ils pourront continuer à toucher leur dû mensuel. Pôle Emploi s’engage aussi à maintenir les indemnités pour ceux qui suivent leurs études dans le cadre d’une formation rémunérée. Mais jusqu’à quand ? Les indemnités ne seront pas éternelles, et notre formation est loin d’être terminée…" précise Julie. Ajoutant que les élèves "réquisitionnés" toucheront moins de 1,50 euro de l’heure !

"On perd l’essentiel de notre stage, on perd notre apprentissage et notre évolution, et je me demande bien quelle infirmière et quel infirmier on sera demain. On a peur et on doute pour notre avenir, se questionne Aurore. On redoute même d’être diplômés ! Car on a seulement pratiqué des gestes simples sur des mannequins, mais on a besoin de plus de travaux pratiques ! D’ailleurs, on nous appelle la promotion Covid, des élèves sacrifiés… Car, déjà, l’an passé, on n’avait pas pu terminer nos stages de première année en raison de la crise sanitaire. Mais nous avions pu heureusement suivre nos cours en distanciel."

Prêts à se mobiliser

Ces étudiants en errance ont déjà reçu de nombreux soutiens de la part de la Région, de la direction de l’IFSI de Menton, qui cherche des solutions (voir ci-dessous), mais aussi des professionnels de la santé et de la FNESI (Fédération nationale des étudiant.e.s en soins infirmiers), qui échange avec les délégués des établissements de formation concernés : "On a mis en place des conférences Zoom pour être conseillés et réconfortés" explique Julie, indiquant qu’un groupe Facebook met en lien également tous les délégués. Car si cette situation dure, des actions seront menées.

"Pour le moment, on est plutôt pour régler les choses par le dialogue, mais on est prêt à aller manifester devant le siège de l’ARS à Marseille pour faire entendre notre voix."

1. Prénoms d’emprunt.