Nos bons plans pour une rentrée scolaire à bas coût

Acheter en tout début d’été? Non seulement on se débarrasse de la corvée, mais en plus on allège sa charge mentale. Ce n’est pas fait? Ah. Les soldes? Si on ne s’est pas jeté dans les rayons des supermarchés et gavé son chariot de lots de feutres et de tubes de colle au rabais, c’est trop tard également. En même temps, on n’a pas toujours la fameuse liste dans les temps. Donc, pas de regret. On peut faire autrement. Heureusement, il y a quelques astuces à connaître et qui permettent d’envisager cette dépense le plus sereinement possible.

Du tri des affaires aux produits d’occasion en passant par les groupements d’achat, voire les dons, il y a plein de façons de remplir les cartables à un coût raisonnable. Cette année, en plus de ménager le porte-monnaie, on peut même faire en sorte de penser à la planète et de rendre cette rentrée la plus écolo possible. On ne jette pas à tout-on, on réutilise, on échange… Petit tour d’horizon de ces différentes options 2022-2023.

Prendre le temps de trier et de recycler

Le tri est un réflexe que toutes les familles doivent adopter. Quel que soit leur budget. Parce que ne pas jeter les affaires de l’année directement au rebut, c’est intéressant économiquement mais c’est aussi particulièrement important pour l’environnement.

On peut tailler les vieux crayons de couleurs, ne remplacer que les quelques feutres vides, placer une recharge dans le stylo-feutre, vider le porte-vues, récupérer les intercalaires, etc.

Les cinq ou dix pages griffonnées d’un cahier quasi neuf peuvent être retirées. Le classeur peut être customisé. Quelques jolis autocollants, un coup de peinture et hop le tour est joué. Pas de classeur dans la liste cette année? Le petit frère en aura peut-être besoin… Regardez bien. Et si ce n’est pas le cas, stockez-le pour l’année d’après!

La palette de peinture n’est pas vide mais elle n’est pas pleine non plus, elle a moins fière allure que quand elle sortait tout juste du supermarché. Vous vous interrogez? Mais est-ce que vraiment il est utile de la changer? Prévoyez de, peut-être, devoir la remplacer en cours d’année. Quand elle sera vide. Pas avant. Aucune liste de fournitures n’impose de n’avoir que du matériel flambant neuf!

Ne jetez pas le cartable il peut resservir ou être échangé contre des bons d’achat