Maiana, 11 ans, vous guide dans l'exposition "Mission polaire" à Monaco

1. Les peuples du pôle Nord

Les Inuits étaient malins. Ils utilisaient la peau des animaux: les pattes faisaient les moufles et les chaussures. Le corps, c’était le manteau et la tête, la capuche. Ils ne tuaient que les animaux dont ils avaient besoin pour vivre. Aujourd’hui, les Inuits ne chassent plus les ours et les phoques.