Lycéenne et influenceuse, Mathilde donne ses conseils sur Instagram pour bien réviser avant les examens

Ne croyez pas qu’elle passe tout son temps le nez dans les bouquins. Non. Mathilde est une ado comme les autres avec un petit plus qui fait la différence: un super bon sens et un cerveau bien fait.

Preuve en est, la lycéenne d’Audiberti partage ses bons plans pour réviser avec ses 45.000 abonnés sur Instagram.

Une influenceuse qui incite les étudiants à bosser: oui, ça existe. C’est ce qu’on appelle du "studygram". En cette dernière ligne droite avant les examens du baccalauréat, l’Antiboise donne ses bons conseils pour être efficace le jour J.

S’y prendre à l’avance

"On a la chance d’avoir tout sous la main dans l’établissement, des espaces pour travailler, un CDI et même une médiathèque dans notre ville. C’est gratuit, il faut s’en servir. " Son truc à Mathilde, c’est la régularité. Elle n’attend pas le dernier moment pour s’y mettre. Tout au long de l’année, elle cale dans son emploi du temps des sessions pour plancher: "Quand je commence à 9 heures par exemple, je viens à 8 heures au lycée. Comme ça, je travaille déjà une heure dans la journée et je suis plus réveillée quand j’entre en classe. "

Participer

Même si elle garde toujours sa montre au poignet, la lycéenne voit moins le temps passer. Son astuce? "Durant les cours j’écoute au maximum. Ça permet aussi de gagner du temps sur la révision. Et ce qui aide également c’est de participer. On ne s’ennuie pas et on retient mieux en étant dans l’action. "

Bosser en groupe

"Quand on explique à quelqu’un d’autre son cours de manière synthétique, c’est que l’on a compris. " C’est donc avec des camarades partants que Mathilde révise certaines notions. "À l’inverse, on peut également demander à quelqu’un de notre âge de nous expliquer telle ou telle chose du cours. Parfois il suffit de changer la manière d’appréhender les choses pour qu’un déclic se fasse."

Connaître sa mémoire

"Certaines personnes ont besoin de réécrire tout leur cours pour le mémoriser, d’autres le récitent ou bien s’enregistrent pendant qu’ils le lisent à voix haute… " L’important est de connaître le point fort de sa mémoire pour l’utiliser. Si Mathilde fait des fiches - qui font carton sur les réseaux sociaux -, elle aime surtout parler de ses cours. " Souvent je résume tout ça à ma mère, elle m’interroge et on a une forme de discussion. C’est ce qui marche bien avec moi. "

Chercher ailleurs

Ne pas se limiter au seul cours. Voilà ce qui permet de mieux réviser selon elle: "Il faut lire le manuel, chercher des ressources sur Internet et même demander à des élèves qui n’ont pas le même prof leur cours. Cela permet d’avoir une ouverture d’esprit sur le sujet, de connaître des schémas différents." Ce qui, d’ailleurs, est clairement un plus le jour de l’examen du baccalauréat. "Chaque enseignant a un système, une mécanique dans ses interros. Quand tu la connais, le reste de l’année devrait bien se passer. Sauf que ce n’est pas lui qui rédige l’épreuve finale! Donc mieux vaut être préparé à autre chose."

Rester concentré

Comment se concentrer à la maison où toutes les tentations pour se consacrer à autre chose sont présentes? Prenant en main son smartphone, l’adolescente est ferme: "Lui, je le mets dans le salon quand je révise. Parce que le mode avion est vite enlevé… On est vraiment addict aux réseaux sociaux. Ce n’est pas plus mal de prendre de la distance durant un moment." Un téléphone puni, au coin. "Le soir aussi. Quand je vais me coucher, il ne dort pas avec moi. J’ai besoin de mes huit heures de sommeil sans ça je ne suis pas assez efficace." Autre solution ultra-radicale: "Quand on est en période de bac blanc par exemple, je conseille de supprimer les applications qui peuvent déconcentrer."

Gérer son stress le jour J

Le bachotage de dernière minute? Pas son truc: "Arriver dans la salle de classe avec le nez collé à son cours en espérant encore mémoriser quelque chose en quelques secondes c’est un leurre. En plus, ça ne peut que nous embrouiller. Il faut se faire confiance."

Lire correctement l’énoncé

"Il y a plusieurs écoles en la matière. Certains lisent une question, y répondent. Et ainsi de suite. D’autres lisent d’abord tout avant de commencer. Ce qui est plutôt une bonne option parce qu’il y a souvent une logique dans les tests: les réponses des précédentes questions apparaissent dans les énoncés suivants. Il y a des indices qui peuvent guider." Il suffit de mener l’enquête pour les trouver.

Regarder l’heure

Alors, il n’est pas question de lever toutes les deux minutes la tête pour voir l’horloge. Mais pour les dissertations, Mathilde conseille de se fixer des petits créneaux. "Ce qui est terrible, c’est d’avoir chiadé son intro, sa première partie et d’ensuite devoir bâcler la deuxième et la conclusion. Personnellement j’essaie d’être plus synthétique pour me garder quinze bonnes minutes pour terminer. Ce qui évite de paniquer."