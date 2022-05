"L’hétérosexualité n’est pas la sexualité par défaut": pourquoi les (très) jeunes se mobilisent contre les discriminations envers les personnes LGBT

En approchant la foule, ça saute aux yeux: les jeunes se mobilisent contre les discriminations envers les personnes de la communauté LGBT +. Ce dimanche après-midi, s’est tenue à Nice la manifestation annuelle, dans le cadre de la Journée internationale contre les LGBT + phobies.

Un combat qui attire de (très) jeunes gens, si bien qu’Erwann Le Hô, président du centre LGBT Côte d’Azur, en est épaté: "C’est l’an dernier qu’on s’est pris ça dans la tronche. On se disait qu’après l’acquisition du mariage pour tous et la procréation médicalement assistée, on aurait du mal à conscientiser. Là, c’est vraiment la génération #Metoo, ils font péter les cases, veulent pousser plus loin." Dans la foule, ils le soutiennent: rien n’est acquis. Témoignages.

Alyssa, 15 ans: "On ne choisit pas qui on aime"

"Je suis ici pour normaliser la chose. On ne choisit pas où notre cœur va, on ne choisit pas qui on aime. On est aussi là pour s’amuser et pour soutenir les autres. Moi, j’ai toujours su que j’aimais les filles, mais je ne me mets pas dans une case. Si un jour je m’entends bien avec un garçon, eh bien ce sera pareil. On se dit qu’on peut aider des gens à faire leur coming-out, leur dire qu’ils ne sont pas seuls. Et que ce sont juste des gens qui s’aiment."

Alex, 16 ans: "Le mariage, ce n’est pas assez"

"J’essaie de manifester le plus possible, pour beaucoup de causes: le climat, les trucs anti-fascistes, Black lives matter… Aujourd’hui, je manifeste pour moi et pour les autres. Les phobies sont encore très présentes: il y a beaucoup de harcèlement en milieu scolaire, des violences… Il y a des choses que j’ai vécues, mais c’est très léger, comparé à d’autres. L’an dernier, une ado trans s’est suicidée. Moi, j’ai réussi à m’accepter, mes amis aussi."

"Le mariage est acquis, oui, mais ce n’est pas assez. Beaucoup de gens sont contre, il y a quelques mois seulement que les thérapies de conversion ont été interdites. Le changement d’état civil pour ceux qui changent de genre est encore très compliqué… Il y a encore des agressions… Il y a encore beaucoup à changer."

Camille, 17 ans: "Je suis là en tant qu’alliée"

"Je suis là, en tant qu’alliée, pour soutenir la cause. On veut montrer que c’est avant tout de l’amour et les autres n’ont pas leur mot à dire. Ce n’est pas un choix, c’est naturel. Ça ne sert à rien d’être contre l’homosexualité, on ne peut pas l’empêcher d’exister. Aujourd’hui, c’est légal, mais ça n’empêche pas les haines. À l’âge où tu te découvres, quelqu’un qui te dit que ce n’est pas normal, ça peut te braquer. Alors je me dis que s’ils voient des gens du même âge dans le cortège, ça peut donner du courage."

Fanie, 16 ans: "Les gens me demandent si je suis sûre"

"Ça fait sept ans que je sais que je suis lesbienne. Il faut juste avoir l’élément qui permet de comprendre. J’ai vu deux femmes s’embrasser, je voulais ça aussi. Être hétéro, ce n’est pas une base. La société pense que l’hétérosexualité est la sexualité par défaut, ce n’est pas vrai. Du coup on est là pour montrer qu’on est comme tout le monde, qu’on doit avoir les mêmes droits."

"Il y a encore beaucoup de discrimination sur les orientations ou le genre. Il y a encore eu un suicide la semaine dernière. Moi j’ai de la chance, ma famille l’a accepté. Mais il m’arrive d’avoir des remarques: des gens qui ne comprennent pas, qui me demandent si je suis sûre, si je ne veux pas essayer avec un garçon. Ils ne pensent pas forcément à mal, mais c’est lourd."