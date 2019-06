Les 24.500 collégiens de 3e des Alpes-Maritimes et du Var reconvoqués pour le brevet, les cours maintenus jeudi et vendredi pour tous

Initialement prévus jeudi et vendredi, ces écrits se joueront donc lundi et mardi matin après le passage de la canicule.

Dans les Alpes-Maritimes et le Var, ce sont donc 24.500 candidats qui devront être reconvoqués.

"Ce sera fait mercredi. Les convocations seront rééditées et distribuées aux élèves. Hormis les jours de composition, rien ne change, précise-ton au rectorat. Les horaires comme l’ordre des épreuves sont les mêmes."

À savoir, lundi à 9 heures, le français, 14 h 30 les maths, mardi à 9 heures, histoiregéo instruction civique, 13 h 30 sciences.

Pour les candidats, tout cela est à passer dans leur établissement d’origine. Comme d’habitude.

Cours maintenus jeudi et vendredi

Pour autant, les collégiens des A.-M. et du Var n’auront pas relâche jeudi et vendredi.

Le pic de canicule ne devant pas toucher notre région, le rectorat de Nice maintient ouverts les établissements scolaires.

Sauf contre-ordre de dernière minute, les cours seront assurés normalement dans les écoles et collèges (au lycée, l’année scolaire a pris fin avec les épreuves du bac).

Pour les élèves de 3 e , cela se traduira par deux jours de révisions au collège.

"Si l’on ajoute le week-end, cela fera quatre jours de plus, rigole Sophie, mère de famille niçoise dont le fils Matthieu se frotte au brevet. Cette année, le taux de succès risque donc d’atteindre des records, grâce à la canicule!"

Une bonne chose d’avoir reporté les épreuves? "C’est bien pour les régions qui jeudi et vendredi suffoqueront. Pour nous, cela ne changera pas grand-chose. Pas même nos départs en vacances, puisque la semaine prochaine, je dois inscrire mon fils au lycée, en classe de seconde, comme tous les parents d’élèves de 3e . Ce sont des formalités obligatoires à accomplir pour que nos enfants réussissent en septembre leur rentrée."

Pour ceux qui, malgré tout, ont décidé de devancer la fin de l’année scolaire, fixée vendredi, et de partir en vacances dès ce week-end, deux solutions sont possibles: soit repousser le départ, soit opter pour la session de rattrapage du brevet qui se déroulera en septembre.