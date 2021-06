L’école Montessori de Castillon attire de plus en plus d’enfants

Apprendre tout en jouant, assimiler les notions sans s’en apercevoir, tel est l’objectif de cette école. "La pédagogie, c’est complètement différent du scolaire, on ne demande pas à l’enfant de rester assis toute la journée. Ils font ce qu’ils veulent et apprennent à travers le jeu explique Magali Mazza, Présidente et éducatrice Montessori. Tout est basé autour de ça. Il n’y a pas de jouets comme dans les écoles mais tous les jeux sont éducatifs. "

Les enfants sont bien encadrés

Les 35 élèves de l’école sont accompagnés par 10 "éducateurs". Le programme est alors individualisé et la progression des enfants est plus rapide. "J’ai par exemple à côté de moi un élève de 4ans qui est en train de faire une addition à trois chiffres ajoute-t-elle. On utilise beaucoup les couleurs car ça aide les enfants à apprendre et à se souvenir. En mathématiques les unités ont une couleur différente des dizaines et des centaines." Tout est pensé et réfléchi pour donner l’envie d’apprendre aux élèves. "On fait à la demande, certains enfants m’ont demandé l’autre jour comment fonctionnent les planètes et le système solaire. Nous sommes donc allés chercher le matériel nécessaire avec des livres notamment pour leur expliquer".

Un cadre de travail magnifique

L’environnement dans lequel se situe l’école est tout simplement unique. "On a la forêt juste à côté, on peut aller se balader et cueillir des fleurs pour les observer poursuit la présidente et éducatrice Montessori. En pus de ça, on a la chance d’avoir des animaux. On a un lapin, un poisson, une poule et des fois un chien." Les repas sont servis et faits par le prieuré de saint Almas de Tende. "On a la chance de pouvoir manger tous les midis dehors sur la place du village. On a aussi le privilège d’avoir une cuisine où les enfants préparent leur goûter." Le nombre d’élèves offre la possibilité de pratiquer tout cela ainsi que les 200m2 de l’école.

300m2 en 2022

L’ouverture d’une nouvelle classe, celle de CP pour la rentrée 2021 ne change en rien à la philosophie de l’école. "On a 200m2 actuellement. À la rentrée, nous aurons 80m2 de plus raconte la présidente. Nous avons reçu beaucoup de demande d’inscription pour la rentrée prochaine. Mais on va limiter en nombre pour garder la qualité de travail. En plus de ça, j’ai déjà engagé deux personnes de plus pour septembre." Au fur et à mesure des années, cette école prend de plus en plus d’importance et attire de nouveaux élèves. Pour remédier à cet engouement, la mairie de Castillon, qui va déménager de locaux, va laisser la place à l’école Montessori. Ce déménagement est prévu pour la rentrée 2022. L’établissement fera alors plus de 300m2.

Savoir +: Dès la rentrée de septembre, une garderie pour tous les enfants, même extérieurs à l’école sera ouverte les mercredis.