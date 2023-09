Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie accueille désormais les enfants de 6 à 18 ans à Monaco

Désormais le Centre accueille les jeunes Monégasques, résidents ou scolarisés à Monaco à partir de 6 ans révolus jusqu’à 18 ans. "Des temps spécifiques sont établis pour cette jeune tranche d’âge", précise les responsables.



Parmi les 26 Ateliers et Rendez-Vous proposés sur l’année, des nouveautés sont aussi au programme, "avec les ateliers bois, e-Journal, poterie et vidéo, et deux rendez-vous supplémentaires (4 séances par trimestre) : Photo hors cadre et Voix-Là".



Le Centre propose également des séjours, des stages et une programmation spéciale chaque temps des vacances scolaires, des animations ponctuelles, la possibilité de concerts, l’organisation de manifestations et la possibilité de profiter des locaux aménagés en libre-service avec une multitude de jeux, BD (table de ping-pong, billard, baby-foot, jeux de société, livres, matériel de création...) ainsi qu’une Cafet’ pour prendre son goûter.



Renseignements :

CJPS. 45, avenue des Papalins (quartier de Fontvieille).Rens. 93.50.75.05

Programme disponible sur Facebook : « centredelajeunesseprincessestephanie »