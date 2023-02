Le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie à Monaco, "un lieu pour voir grandir les enfants et les aider à devenir autonomes"

Pour les vacances scolaires mais aussi tout au long de l’année, le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie (CJPS) reste toujours ouvert et dynamique pour les jeunes monégasques. "Le but est de proposer un lieu d’accueil et d’échange pour les jeunes monégasques", affirme Sébastien Loisel, directeur du centre.

Ouvert en 1986, le CJPS est une association socio-culturelle pour les jeunes de 8 à 21 ans monégasques, scolaires, résidents ou salariés à Monaco. Aujourd’hui, "on est là pour voir grandir les enfants et les aider à le faire, pour qu’ils deviennent autonomes", précise Babeth, employée permanente.

Le centre est financé grâce aux subventions de l’État, aux adhésions et participations aux activités et animations organisées toute l’année. Il y a également des dons d’organismes comme la Croix Rouge monégasque et la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales pour les séjours d’été.

Un centre qui bouge sans cesse

Piano, percussions, cheer dance, hip-hop, maquettes, pêche, cirque ou encore dessins et sculptures, la liste des ateliers proposés est longue et variée. "Notre but c’est d’être changeant et toujours trouver de nouvelles activités. L’inscription est de 50 euros le trimestre", explique l’animatrice.

Le mercredi, c’est la journée la plus remplie. "On a des jeunes qui ne viennent que pour les ateliers ou au contraire, d’autres qui ne viennent jamais aux ateliers, mais juste pour passer du temps avec leurs copains", souligne Sébastien Loisel.

Les ateliers s’enchaînent et les rires des enfants se mêlent aux sons du cours de percussions ou à la musique de la leçon de hip-hop. "Je viens trois fois par semaine pour les ateliers et c’est trop bien. Je me suis fait plein de copines", s’enthousiasme Asia en jouant au baby-foot. À côté, Raphaël est du même avis : " C’est trop bien ici. On peut courir et jouer à pleins de choses", raconte-t-il en levant les deux pouces en l’air.

"En dehors des activités proposées, on est un lieu d’accueil pour les jeunes. Ils peuvent venir jouer, au ping-pong ou au baby-foot par exemple", continue le directeur.

À l’heure du goûter, la cafétéria avec seulement des produits bios. "On essaie de faire attention pour que les enfants ne mangent pas trop de sucre", remarque le directeur.

Les ados sont aussi concernés

Installée depuis 2007 dans le quartier de Fontvieille, l’association met également en place des soirées spéciales pour les adolescents. "Ils viennent de moins en moins au centre depuis qu’on est dans ce quartier. On organise donc des soirées spécifiques pour eux. Mais c’est vrai qu’après 13 ans ils ne viennent plus beaucoup s’il n’y a pas de raison particulière", affirme Babeth.

Des séjours réservés pour eux sont aussi mis en place afin de ne pas les mettre de côté. Et s’il n’y a plus de place pour partir, Sébastien Loisel a la solution. "Si on n’a plus de place pour un séjour, on n’hésite pas à orienter les familles vers un autre centre. Même s’il y a pas mal de centres, il n’y a pas de concurrence entre nous."

Le centre travaille également en lien avec les écoles du quartier et a même prévu d’ouvrir dès l’âge de six ans à la rentrée de septembre 2023.

Photo Jean-François Ottonello.