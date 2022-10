L’AS Monaco Kids Tour a fait une halte à Breil-sur-Roya

Mercredi 19 octobre 2022, l’AS Monaco Kids Tour a marqué un arrêt à Breil-sur-Roya pour la 6e étape de son parcours. Une centaine d’enfants étaient présents pour s’amuser et profiter de l’événement.

Après Monaco, Saint-Martin-Vésubie, Cap-d’Ail, La Turbie et Montpellier, le Kids Tour a fait halte sur la place Biancheri. D’autres étapes sont déjà confirmées comme L’Escarène le 2 novembre, Villefranche-sur-Mer le 6 novembre, Castellar le 30 novembre ou encore Gorbio le 25 janvier 2023 - plusieurs autres arrêts seront programmés sur la route.

Un programme itinérant

Cette initiative a pour objectif d’aller à la rencontre des jeunes supporters de l’AS Monaco, à bord d’un camion, en leur permettant tout au long de la saison de se plonger dans l’univers Rouge et Blanc. Chaque étape de l’AS Monaco Kids Tour est unique et réserve son lot de surprises afin de faire vivre aux enfants et adolescents présents des après-midis festives.

"Après deux années perturbées par la Covid, il est important pour le club de reprendre le fil des activités menées avec le public et les jeunes plus particulièrement. Le lancement de ce programme inédit s’ajoute aux opérations lancées l’an dernier et répond à cette logique de proximité, à cette volonté de créer du lien", a déclaré Jean-Emmanuel de Witt, directeur général de l’AS Monaco.

Une après-midi animée

Au programme ce mercredi, un mini-foot, une cible géante gonflable, un concours de précision balle au pied, un quiz sur l’AS Monaco et son histoire, des casques de réalité virtuelle permettant une immersion au stade Louis-II et même une activité jeu vidéo FIFA 23 sur PS5.

La présence d’Enzo Couto a pu ravir les enfants. Joueur de l’Academy de l’AS Monaco (Groupe Élite) il a pu participer aux différentes animations, notamment au tir sur la cible géante où les enfants devaient le défier pour remporter des cadeaux.

Les jeunes ont également pu profiter d’un temps d’échanges pendant lequel ils ont pu demander tout ce qu’ils souhaitaient au joueur (quelle est la journée type d’un jeune joueur de l’AS Monaco, son meilleur souvenir sur un terrain, quelle équipe il soutenait quand il était petit, comment il marque des buts, etc.).

"C’était un plaisir de partager cette après-midi avec tous les enfants. Je ne pensais pas qu’ils seraient aussi nombreux et motivés! Je me suis régalé. J’espère qu’on les retrouvera tous au stade Louis-II pour soutenir l’équipe", a confié Enzo Couto.