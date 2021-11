La jeunesse de Roquebrune dit stop aux violences faites aux femmes

"Il y a le village de l’égalité, une exposition au collège Vento et puis l’illumination des bâtiments communaux en orange", détaille Solange Bernard, adjointe aux Affaires sociales. On a d’ailleurs retrouvé l’édile au niveau du parking Bellevue (face à l’espace public Jean-Gioan), lieu d’accueil du village égalité femmes-hommes animé par l’association G-Addiction.

"Des jeunes bien informés"

Six ateliers dits de sensibilisation étaient ce jour-là à la disposition des élèves de l’Institution Saint-Joseph et du lycée Paul-Valéry. "C’est un village qui a pris forme depuis maintenant une année, déployé dans plusieurs départements", explique Angèle Solerieu, chef d’équipe au sein de G-Addiction Jeunesse citoyenne. Et de poursuivre: "On voulait révolutionner les interventions traditionnelles en proposant des ateliers ludiques pour parler aux jeunes d’égalité. Ils sont par ailleurs très bien informés, ils prennent ça à cœur et ce matin on a eu beaucoup de jeunes garçons réceptifs. Parfois les débats peuvent être houleux mais au final, ils se montrent bienveillants".

Il faut enfin noter que le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes, mis en place localement par le CCAS, bénéficie de gens formés depuis septembre par la structure communale (référent fille/garçon dans les établissements scolaires). Lesquels ont servi de relais pour organiser cette action.

Savoir +

CCAS 04.93.28.12.92.