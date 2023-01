La commune de La Turbie accueillera le centre de loisirs cet été

La décision a été actée lors du conseil municipal de La Turbie qui s’est tenu ce lundi 23 janvier en mairie.

Le centre de loisirs sans hébergement du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer - à qui La Turbie a délégué la compétence jeunesse - qui se tient chaque été notamment à Eze-sur-Mer à l’école Gianton, ne pourra s’y tenir pour 2023.

Cet établissement sera, en effet, en travaux au cours de la période estivale. Ce lundi soir, il a été acté que la commune de La Turbie accueillera ce centre qui sera transféré au groupe scolaire Michel-Balland.

Une convention a été établie afin de fixer les règles d’utilisation des locaux.

Ce centre de loisirs accueillera les 3-10 ans. Seront mis à disposition l’ensemble des locaux de l’école dont la cantine scolaire et ses espaces de restauration, les salles de garderies élémentaire et de maternelle ainsi que la salle de bibliothèque et la salle de repos de 32 lits.

Le centre aéré se tiendra du 10 juillet au 18 août. Les entrées seront filtrées et seuls les enfants inscrits ainsi que le personnel ne seront autorisés à se rendre dans cette école.