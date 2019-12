Kids-Matin: le cadeau vraiment original à glisser au pied du sapin

UN CADEAU INTELLIGENT

Kids-Matin est un site d'actualité unique qui couvre des thèmes comme l’éducation à la citoyenneté, l’éducation aux médias et à l’information, l’éducation à l’environnement, la solidarité, le vivre ensemble et l’ouverture sur le monde. A travers des articles, des vidéos et même des émissions sonores, Kids-Matin traite de sujets très divers, de la sciences aux faits de société en passant par la culture, l'économie, etc. Notre créneau: pas de sujets tabous, pourvu qu'ils soient bien expliqués et adaptés au jeune public!