"J'ai repris confiance en moi": comment ce micro-lycée sauve les élèves du décrochage scolaire

Autre nouveauté: les neuf enseignants du micro-lycée peuvent compter sur l’aide et les conseils de l’association Montjoye dont le but est notamment le développement de l’enfant et du jeune. «Ils nous aident à trouver les bons mots et à gérer des situations parfois tendues. Car ces jeunes ont souvent vécu des choses très compliquées dans leur vie scolaire et personnelle », précise Florence Lagache, professeur d’anglais et coordinatrice du micro-lycée. En tout cas, ce lycée « de la deuxième chance » a clairement prouvé sa réussite.

Depuis sa création, 10 élèves ont obtenu une mention « très bien » et quatre une mention « bien ». Le micro-lycée de Menton fait figure d’élève-modèle dans le système éducatif français.

Retrouver "le goût d'apprendre"