Des Monégasques participent aux Journées mondiales de la jeunesse au Panama

Depuis six jours, 22 jeunes de Monaco vivent une réelle aventure au Panama, parmi des milliers d’autres jeunes réunis autour du pape François pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Le groupe, encadré par l’abbé Julien Gollino, responsable du Service des jeunes du Diocèse, vit un programme chargé pendant cette semaine faite de rencontres, concerts et autres événements. Mais le plus important reste ces enseignements – les catéchèses –, qui abordent des sujets proches des jeunes et les invitent à échanger et à débattre au milieu de cultures et d’opinions en provenance du monde entier.

"L'expérience est incroyable"

Vivre les grands rassemblements autour du pape est aussi une expérience qu’ils n’oublieront pas. Cela n’a pas été facile pour le groupe de se faire une place pour l’accueil du pape mercredi soir, ni pour le chemin de croix de vendredi soir – réel spectacle vivant mis en scène par l’organisation. "Il a fallu user de quelques stratagèmes pour être plutôt bien placés. L’expérience est incroyable", confie Franck Maury, l’un des encadrants.

"Le pape parle comme s’il parlait à chacun d’entre nous en particulier, vraiment je ne pensais pas que je serais aussi touchée par ces JMJ", témoigne une jeune lycéenne de Monaco.

Mais ils n’ont pas encore tout vu. La veillée et la messe finale qu’ils vivront ce dimanche finira de graver dans leur mémoire un souvenir inoubliable. Imaginez un million de jeunes priant en silence tous ensemble. Imaginez une nuit à la belle étoile et enfin une messe finale où le pape enverra en mission ces jeunes du monde entier. Voilà le programme de ce dernier jour.

Restera à reprendre l’avion et à retourner à la réalité des cours et des études dès mardi matin ou mercredi si le décalage horaire est trop dur.

La messe de dimanche diffusée à Monaco

Le Service des jeunes accueille le public à l’Agora, maison diocésaine, ce dimanche après-midi à partir de 13 h 30 pour vivre en direct, avec le décalage horaire, la messe finale de ces JMJ sur écran géant !