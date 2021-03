Des élèves de Vento vont décerner un prix littéraire

Chaque année, le Prix littéraire Paul Langevin propose à des collégiens volontaires de quatrième et de troisième de se constituer en jury, de lire une sélection de romans de littérature jeunesse et de décerner un prix littéraire en fin d’année scolaire. Pour sa 23e édition, huit élèves de troisième du collège Guillaume-Vento se sont lancés dans l’aventure. Deux d’entre eux étaient conviés ce mercredi à la bibliothèque l’Odyssée, partenaire de l’évènement, avec leur professeur de français, Aurélie Lorenzi. En présence de Martine Caserio, adjointe déléguée à la Culture et conseillère départementale, et de Nicolas Andriko, directeur des Affaires culturelles, ils ont évoqué la genèse et le but de cette opération.

Réunions en comité

Formés en comité, les huit élèves de l’établissement mentonnais ont eu sept mois pour lire les cinq ouvrages en lice pour le Prix. Au gré de plusieurs réunions, ils ont ensuite échangé et débattus sur les œuvres lues. "Nous nous sommes concertés deux fois pour discuter des quatre premiers ouvrages lus. Une autre réunion est prévue dans deux semaines pour parler du dernier livre restant, explique Aurélie Lorenzi. Lors de ces réunions, on parle des romans, des interviews données par les auteurs. On regarde aussi les critiques déjà publiées sur les livres et on explique pourquoi on les trouve pertinentes ou pas."

Sensibiliser à la littérature

Le but: éveiller le sens critique et surtout, sensibiliser les adolescents à la littérature contemporaine. "La plupart des élèves qui participent sont déjà de grands lecteurs, précise l’enseignante. Ceux qui n’ont pas trop l’habitude ne préfèrent pas car c’est une charge de travail en plus." Pas de prescription donc, l’opération se base exclusivement sur le volontariat des élèves. "On a des troisièmes très motivés et motivants, l’idée a trouvé un écho retentissant chez eux", ajoute Aurélie Lorenzi. À l’échelle du département, 23 collèges ont pris part à cette édition, soit 400 élèves au total.

Un classement par point

À présent, chaque comité de collégiens a jusqu’au 21 avril pour livrer son verdict final. "Le Prix est décerné selon un vote, détaille Aurélie Lorenzi. Chaque élève du comité dresse un podium de ses trois œuvres favorites. Cela permet d’attribuer des points qui seront ensuite comptabilisés pour dresser le classement final." Organisée à la fin du mois de mai, la cérémonie de remise des prix se veut généralement un moment festif de partage, en présence du lauréat et de tous les collégiens participants. Cette année, le format devra sûrement être repensé.