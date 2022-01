Comment ce lycée s’y prend pour attirer les jeunes vers des métiers qui recrutent

"Tous les jours, j’ai un restaurant ou un hôtel qui m’appelle parce qu’il cherche du personnel qualifié", nous glisse Christophe Moreau, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée hôtelier et de tourisme Paul-Augier, à Nice.

En France, plus de 91.000 jeunes sont en formation, dont 36.000 apprentis, selon l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). À Nice, ils sont 1.500: 1000 en filière initiale, 300 en reconversion professionnelle et 200 en contrat d’apprentissage.

Cela semble insuffisant, au vu de la demande pressante des professionnels du secteur… Les jeunes ont-ils du mal à se lancer? Les formations de l’hôtellerie et la restauration ne provoquent-elles plus le même engouement qu’à l’époque où la Covid ne verrouillait pas ponctuellement les établissements? La flamme n’est-elle plus aussi vibrante qu’en ces temps où l’équilibre vie privée - vie professionnelle n’alimentait pas vraiment les conversations?

Parce qu’il est clair que travailler aux heures de pause ou de distraction de la plupart des gens, jusque tard, week-end compris, peut vite revêtir un caractère frustrant. Et influer sur la vie de famille Mais alors, comment oeuvrer pour que ces aspects-là ne s’imposent pas comme seuls critères de choix d’orientation?

En donnant du sens? Il semble que les nouvelles générations, plus que jamais, en ont besoin. On veut un cadre, des valeurs, du plaisir, des garanties aussi. Et en la matière, l’école hôtelière et de tourisme niçoise a un certain nombre d’arguments.

Donner du sens et un cadre