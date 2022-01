Comment Cannes est devenu un modèle de lutte contre la Covid dans les écoles, avec notamment la mise en place de capteurs de CO2

En région parisienne, des établissements scolaires ont ouvert le bal dès le mois de mai 2021, bien avant que ce soit recommandé par le gouvernement. Ensuite, la grande question a été la suivante: quelles aides financières de l’Etat pour passer à l’acte? Surtout quand on sait qu’un capteur revient à 250 euros pièce, en moyenne et qu’on passe à 1500 euros pour un purificateur d’air - qui nécessitera, en prime, un entretien régulier et permanent.

Cannes donne le coup d’envoi

La ville de Cannes a rapidement joué le jeu des recommandations gouvernementales en équipant l’ensemble de ses 230 classes et ses dix crèches de capteurs CO2 en août 2021. Soit 400 capteurs de CO2 - dont 300 à signalétique tricolore et 100 avec enregistrement de données qui, après analyse, permettent de mener des actions concrètes et ciblées d’amélioration de la qualité de l’air - et 125 purificateurs d’air.

Pour un "coût total de 300.000€ totalement pris en charge par la mairie de Cannes", communique cette dernière. "Pour l’instant." Puisque des aides sont sollicitées.

Un effort conséquent pour quels résultats, donc?

Trente classes de primaire ont été fermées en décembre, respectant le protocole gouvernemental: mais est-ce quelque chose de significatif?

A Cannes, on explique: "Leur présence ou non dans les classes n’est pas un révélateur ou un outil tangible de comparaison des chiffres de fermeture des classes, d’autant plus face à un variant ultra contagieux comme Omicron, sachant en plus que l’essentiel des contaminations se déroule dans le cadre intra-familial."

Le dispositif a quelque chose de "rassurant"

Même avis du côté de Saint-Laurent-du-Var où 33.000 euros ont été investis, quasiment en même temps qu’à Cannes, dans l’achat de 115 capteurs de CO2, soit un par classe, pour toutes les écoles de la ville. Ils ont été installés au moment de la rentrée de septembre, sur deux semaines. On manque aussi de recul pour dire que le dispositif change la donne.

Mais ce qui semble clair, c’est que les directeurs d’établissement et les enseignants concernés semblent s’être saisis de l’engin tricolore. Les enfants également. Tout ceci a quelque chose de "rassurant". Même si ce n’est qu’un tout petit morceau de ce qu’exige le corps enseignant pour bien fonctionner en cette interminable période de crise.