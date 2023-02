Cinq idées d’activités à faire pendant les vacances d’hiver à Monaco

Les vacances scolaires approchent. L’occasion pour les petits (et les grands) de profiter d’un repos bien mérité et de se faire plaisir. On vous donne cinq activités que nous avons repérées en Principauté.

Le film d'animation "Le sommet des dieux". Production.

1 - Voir le film d’animation Le sommet des dieux

Ce n’est pas le long-métrage qui avait fait le plus de bruit en 2021, année de sa sortie. Et pourtant, le film d’animation franco-luxembourgeois, réalisé par Patrick Imbert, a reçu le César du meilleur film d’animation en 2022. C’est dire la qualité de cette adaptation des romans graphiques éponymes de Jiro Taniguchi, projetée à la bibliothèque Louis-Notari le vendredi 10 février, à 18 h 30.

Le film raconte l’histoire de Fukamachi Makoto, reporter pour un magazine de montagne, qui tente de retracer l’ascension de l’Everest de George Mallory, disparu en 1924.

Il sera présenté le premier soir des vacances donc, par Jean-Paul Commin, expert cinéma et audiovisuel, spécialiste du cinéma d’animation à la bibliothèque.

L'affiche AS Monaco - PSG. Photo Jean-François Ottonello.

2 - L’AS Monaco accueille le champion de France

Cet évènement a nettement moins besoin d’introduction. C’est l’affiche de la 23e journée de Ligue 1. L’AS Monaco accueille le PSG au stade Louis-II, ce samedi 11 février à 17 h. Un affrontement qui promet un beau spectacle. L’an passé, les hommes de Philippe Clement avaient infligé une fessée aux Parisiens avec un doublé de Wissam Ben Yedder (3-0). Bis repetita ?

3 - 60 minutes de frayeur à l’escape game

Si vous n’êtes pas du genre claustrophobe et que vous aimez les défis, vous apprécierez peut-être vous frotter au challenge de l’escape game. Celui de l’Ajoya, situé à la gare de Monaco Monte-Carlo, vous donnera peut-être quelques maux de tête. Le principe pour ceux qui ne connaissent pas ? S’extirper d’une énigme grandeur nature en moins de soixante minutes.

Ici, le thème vous ramènera quelques années en arrière. En 1868, le 19 octobre pour être précis. Vous serez à bord de la nouvelle ligne Paris-Lyon-Méditerranée dans le « PLM Express » qui dessert pour la première fois la Principauté.

La mission, si vous l’acceptez, sera d’arrêter ce train lancé à 35 km/h qui n’a plus de conducteur. Pour cela, il faudra entrer dans la voiture de tête et essayer de déverrouiller la porte de la locomotive, le tout, en une petite heure. Bonne chance !

4 - Des ateliers et animations pour les plus jeunes

Comme à l’occasion de toutes les vacances scolaires, plusieurs ateliers et animations sont organisés au sein de la Principauté. En voici une partie :

Tout d’abord, la médiathèque organise plusieurs ateliers pour les enfants de plus de 8 ans. Club de lecture, bricolage, découverte musicale, couture, stage de BD… Les idées ne manquent pas.

Du 13 au 17 février et du 20 au 24 février, le Club Oceano du Musée océanographique accueille les enfants tout au long de la semaine. Entourés d’une équipe pédagogique, les jeunes explorateurs pourront participer à de multiples jeux et activités centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent. Ce stage de découverte pourrait peut-être révéler l’aventurier qui sommeille en eux.

5 - Un week-end de pop culture au salon Magic

Il fait son grand retour. Après trois années d’absence, le salon Magic (Monaco Anime Game International Conferences) investit le Grimaldi forum les 25 et 26 février.

Plusieurs univers seront explorés tout au long du week-end : ceux des mangas, comics et jeux-vidéos pour ne citer qu’eux.

Au programme, des conférences et tables rondes avec de célèbres game designers, producteurs, scénaristes et illustrateurs internationaux que le public aura l’opportunité de rencontrer.

Un défilé et un concours de cosplay seront également organisés pour le plus grand plaisir des fans. À noter la présence en conférence et séance de dédicaces de l’astronaute Thomas Pesquet. De quoi terminer les vacances en beauté !