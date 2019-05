Cette semaine sur Kids-Matin: récit heure par heure du 8 mai 1945, portrait de Léa qui rêve de devenir danseuse étoile, deviens incollable sur le Brexit...

Kids-Matin est découpé en plusieurs rubriques : L'actu, Good news (solution à un problème, rencontre avec une personnalité...), Jeune talent, Un pas dans l'avenir (présentation d’un métier avec un Kids-reporter), L'info qui fait sourire, Anti-Fake news (comment reconnaître une fausse information en vidéo ou en BD), Les loisirs (des idées de sorties et des conseils lecture).

Au sommaire

👋 Coucou les abonnés!👋

Cette semaine, dans notre 34e épisode:

-⌚️✍️ On remonte le temps pour s'arrêter il y a 74 ans, à Reims, le jour où l'Allemagne a reconnu sa défaite dans la Seconde Guerre mondiale...

-🇬🇧 On poursuit notre série "Au cœur de l'Europe" pour s'intéresser cette fois-ci au "Brexit".

-🎬🤩 Léa, "grand espoir" de la danse classique, nous parle de sa passion (avec une super vidéo en prime!)

Mais aussi:

-📖🎙Nos chroniques sur deux livres qu'on a dévorés, le tour de l'info de la semaine et les idées de sortie pour bouger et prendre l'air de nos partenaires Le Meilleur des Sorties pour Enfants dans le Var Kidiklik 83 et Kidiklik 06, le Meilleur des Sorties pour Enfants dans les Alpes-Maritimes

Ah! Et nous sortons aussi ce mercredi notre cahier mensuel de huit pages dans Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin.

Bonne découverte! 😊