Cette semaine sur Kids-Matin: l'attaque de la préfecture de police expliquée, un dossier sur l'amitié, un roman fascinant...

Kids-Matin est découpé en plusieurs rubriques: L'actu, Good news (solution à un problème, rencontre avec une personnalité...), Jeune talent, Un pas dans l'avenir (présentation d’un métier avec un Kids-reporter), L'info qui fait sourire, Anti-Fake news (comment reconnaître une fausse information en vidéo ou en BD), Les loisirs (des idées de sorties et des conseils lecture).

AU SOMMAIRE CETTE SEMAINE:

👮‍ L'ACTU: On t'explique en 2 minutes chrono l'attaque survenue à la préfecture de police de Paris. On te propose aussi de relire notre article [DANS LE DICO DE KIDDY] sur le "terrorisme", un mot très employé et qui fait débat ces derniers jours dans les médias.



👯‍♀️ L'ACTU: Plonge dans notre dossier sur l'amitié, cette indémodable (et toujours d'actu!) pièce-maîtresse de notre vie. Découvre aussi en images cinq conseils pour se faire des copains.



😁 L'INFO QUI FAIT SOURIRE: Escape-game pour sauver la planète, institut de la gentillesse... Découvre notre sélection d'infos qui mettent de bonne humeur!



✨ LES LOISIRS: On a lu pour toi le roman "Grim lovelies", une histoire dans le monde fascinant de la magie.



🎁 ET AUSSI: un retour en vidéo sur un événement Kids-Matin que nos abonnés ont pu s'offrir avec leurs points de lecture, de nouveaux cadeaux dans la boutique...