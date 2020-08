Cette semaine sur Kids-Matin (en accès libre!): découvre la loutre, organise une course... de pièces de monnaie et change le monde grâce à notre conseil lecture!

Kids-Matin est découpé en plusieurs rubriques: L'actu, Good news (solution à un problème, rencontre avec une personnalité...), Jeune talent, Un pas dans l'avenir (présentation d’un métier avec un Kids-reporter), L'info qui fait sourire, Anti-Fake news (comment reconnaître une fausse information en vidéo ou en BD), Les loisirs (des idées de sorties et des conseils lecture).

Pendant la période de confinement, nous avions décidé de proposer kidsmatin.com en accès libre! Bonne nouvelle: tu peux encore profiter de cette offre et découvrir le site gratuitement pendant quelques jours...

AU SOMMAIRE pour les 7-12 ans:



PORTRAIT. Reine des rivières, elle y vit... sans se mouiller grâce à son super pelage imperméable. La loutre s'invite dans notre série d'été "portraits-robots d'animaux"!



EXPÉRIENCE. En panne d'idée pour t'occuper? Organise une course... avec des pièces de monnaie et apprends ce qu'est la "viscosité" d'un liquide grâce à notre expérience scientifique.



QUIZ D'ACTU. As-tu bien retenu les articles d'actu de ces dernières semaines? C'est ce qu'on va voir grâce à notre jeu interactif Pac-Man!



LECTURE. On a lu pour toi les tomes 1 & 2 de Théo, super-héros de la nature aux éditions Scrineo, une série cool pour s'éveiller à de vrais problèmes (pesticides, élevage intensif des poules...). Une lecture qui donne franchement envie de changer le monde. Cap?



LOISIRS. Découvre la super sélection de bons plans sorties de nos partenaires Kidiklik 83 et Kidiklik 06, pour t'éclater en restant au frais dans les Alpes-Maritimes et le Var.



ET AUSSI... Retrouve nos jeux pour t'amuser (mots mêlés créés par notre abonnée Charlotte, suite logique, sudoku).

🗞 C'est l'été, le moment pour toi de te reposer et de profiter à fond des graaandes vacances! Tu trouveras une page chaque mercredi dans ton journal Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin et une édition toutes les deux semaines sur kidsmatin.com 😉

🔥 Prochain rendez-vous: le 12 août 🔥

Pour vous abonner à Kids-Matin, rendez-vous sur le site. Le plus: c'est vous qui fixez le prix et la durée de votre abonnement! Profitez dès à présent de 60 jours d'essai gratuit en vous connectant sur kidsmatin.com