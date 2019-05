Cette semaine sur Kids-Matin: deviens incollable sur le 1er-Mai, vis la journée d'une députée européenne, découvre la réaction de nos abonnés à la réception de la lettre d'Emmanuel Macron...

Kids-Matin est découpé en plusieurs rubriques : L'actu, Good news (solution à un problème, rencontre avec une personnalité...), Jeune talent, Un pas dans l'avenir (présentation d’un métier avec un Kids-reporter), L'info qui fait sourire, Anti-Fake news (comment reconnaître une fausse information en vidéo ou en BD), Les loisirs (des idées de sorties et des conseils lecture).

Au sommaire

"Sur kidsmatin.com, les jours fériés, prends donc le temps de naviguer." (Non non, on n'a pas inventé ce proverbe 😜)

Au sommaire de ce mercredi 1er-Mai:

✊ L'ACTU: Deviens incollable sur le 1er-Mai, justement, et découvre que ce jour férié n'est (vraiment) pas comme les autres!



🇪🇺 AU CŒUR DE L'EUROPE épisode #2: Vis la journée d'une députée européenne et apprends même à dire bonjour dans les langues de 14 pays de l'UE.



🗳 JEUNE TALENT: A 9 ans, Paco a un p'tit projet pour son avenir... devenir président de la République.



✍️ GOOD NEWS: Des abonnés ont écrit à Emmanuel Macron afin de lui souffler leurs idées pour sauver la planète. Il leur a répondu. Réactions des intéressés!



🥳 Et aussi: nos supers infos qui font sourire, le mode d'emploi pour partir en reportage avec les journalistes de Kids-Matin, de chouettes cadeaux à s'offrir dans la boutique...

💻 BONNE NAVIGATION !

