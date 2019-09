Cette semaine sur Kids-Matin: au cœur de la rentrée avec Nolan et Vincent, le métier de pompier, les tempêtes et la caricature décryptées...

Kids-Matin est découpé en plusieurs rubriques: L'actu, Good news (solution à un problème, rencontre avec une personnalité...), Jeune talent, Un pas dans l'avenir (présentation d’un métier avec un Kids-reporter), L'info qui fait sourire, Anti-Fake news (comment reconnaître une fausse information en vidéo ou en BD), Les loisirs (des idées de sorties et des conseils lecture).

🎂 Aujourd'hui, notre site d'infos pour les 7-12 ans fête sa 1ère année d'existence. Un grand merci aux fidèles qui nous suivent depuis le début et aux nouveaux venus qui agrandissent chaque jour la famille! 🎂

AU SOMMAIRE CETTE SEMAINE :

✏️ L'ACTU: Dans les pas de Nolan, élève de 6e, et de Vincent, nouveau au CP, au cœur de la rentrée!



🌪 L'ACTU (toujours): Alors que l'ouragan Dorian frappe les Etats-Unis, relis notre dossier pour tout savoir sur les tempêtes.

👨‍🚒 UN PAS DANS L'AVENIR: Candice, nouvelle abonnée et Kids-reporter au top, a vécu une journée sportive avec Fanny à la découverte du métier de sapeur-pompier.



🗯 ANTI-FAKE NEWS: La caricature, c'est une fausse info? Pour te mettre au clair sur le sujet, lis le nouvel épisode de notre série-BD "Ethan & Louise".

👉 ET AUSSI: Un palpitant roman préhistorique à découvrir aux Editions Scrineo, une sélection de loisirs aux petits oignons concoctée par nos partenaires de Kidiklik 06, le Meilleur des Sorties pour Enfants dans les... et Le Meilleur des Sorties pour Enfants dans le Var Kidiklik 83, nos délirantes infos qui font sourire.

🍒 CERISE SUR LE GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE! 🍒

Aujourd'hui, c'est aussi la sortie de notre supplément mensuel à feuilleter dans tous les numéros de Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin! (on vous met la une et un p'tit extrait en bonus ici)

🤩 Bonne rentrée, bonne lecture & bonne navigation 🤩