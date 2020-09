Cette semaine sur Kids-Matin: 5 conseils pour bien vivre cette rentrée extraordinaire, la grande histoire du Tour de France à écouter, des jeux et un chouette conseil lecture!

Kids-Matin est découpé en plusieurs rubriques: L'actu, Good news (solution à un problème, rencontre avec une personnalité...), Jeune talent, Un pas dans l'avenir (présentation d’un métier avec un Kids-reporter), L'info qui fait sourire, Anti-Fake news (comment reconnaître une fausse information en vidéo ou en BD), Les loisirs (des idées de sorties et des conseils lecture).

Pendant la période de confinement, nous avions décidé de proposer kidsmatin.com en accès libre! Bonne nouvelle: tu peux encore profiter de cette offre et découvrir le site gratuitement pendant quelques jours...

AU SOMMAIRE pour les 7-12 ans:

✏ L'ACTU. Cinq conseils pour bien vivre cette rentrée extraordinaire. Une chose est sûre, cette année voilà un adjectif qui colle super bien à la rentrée! Car ces derniers mois, tu le sais, un vilain virus, la Covid-19, s’est invité dans le quotidien des habitants du monde entier. Inutile de paniquer ou au contraire de faire comme si de rien n’était. Le mieux est de s’adapter et de se protéger. Y compris à l’école. Et si la nouveauté était aussi une aventure?

🎧 PODCAST. La grande histoire du Tour de France à écouter. Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps pour vivre des moments qui ont marqué l’histoire? Avec Anne-Lise, fidèle abonnée de 10 ans, nous avons arrêté notre super machine en janvier 1903, au moment où l’idée de créer Le Tour de France est née…

💬 TÉMOIGNAGES. Nos abonnés nous racontent leur drôle de rentrée...

⁉ QUIZ. Pourquoi les pieds sentent mauvais? À quoi ça sert un moustique? Tu te poses des questions ? "Y'a qu'à demander" et l'équipe de kidsmatin.com y répond! Cette semaine, Agathe se demande si les clones existent...

🌪 LOISIRS. 4 idées pour bouger après la classe. Kidiklik.fr, le meilleur des sorties pour enfants dans les Alpes-Maritimes et le Var, est de retour chez Kids-Matin! Et si on en profitait pour découvrir de nouvelles activités, à faire à côté de l'école, tiens?

💥 LECTURE. Plusieurs fois par mois, les journalistes de Kids-Matin lisent pour toi des livres jeunesse. Cette semaine, découvre "Tête en pétard", une extraordinaire histoire d'école sur fond de magie et de créatures rigolotes... Editions Scrineo

Retrouve également huit pages spéciales rentrée ce jeudi ✨ dans Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin

Bonne lecture, à bientôt 🙂

Pour vous abonner à Kids-Matin, rendez-vous sur le site. Le plus: c'est vous qui fixez le prix et la durée de votre abonnement! Profitez dès à présent de 60 jours d'essai gratuit en vous connectant sur kidsmatin.com