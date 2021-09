"Ça, c’est fait!". Ils ont reçu leur première dose de vaccin pour la rentrée au lycée

Ce jeudi, des élèves âgés de 16 ans et plus se présentent sur la base du volontariat. Ils sont une poignée. Une vingtaine pour un lycée de 1200 élèves. « Ce n’est pas énorme, admet la proviseure Sylvie Penicaut. On ne l’a su que jeudi dernier... Mais l’essentiel, c’est de lancer une dynamique. »

Inciter. Faciliter le passage à l’acte. Tel est le but commun de l’Éducation nationale, de la préfecture des Alpes-Maritimes, des collectivités territoriales et de l’Agence régionale de santé (ARS). « Nous ne sommes pas là pour dire : c’est bien ou pas bien. Mais pour dire qu’il y a un enjeu, précise Sylvie Penicaut. L’objectif, c’est de faire l’année en présentiel. »

Or ce n’est pas gagné. En primaire, chaque cas de Covid-19 entraînera une fermeture de classe. Dans le secondaire, l’ARS renverra à la maison les cas contacts non-vaccinés pour sept jours. Comment savoir qui est vacciné ou non ? « On ne le sait pas. Et on ne veut pas le savoir », insiste la proviseure. Pas question pour les enseignants de jouer les gendarmes.

"C’est quasiment à domicile"