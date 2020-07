Brevet des collèges et baccalauréat, les élèves de Monaco réalisent un sans-faute

Chaque année, Monaco se réjouit de son taux de réussite au brevet et au baccalauréat. Le cru 2020 est exceptionnel dans un contexte tout aussi exceptionnel.

Ainsi le taux de réussite est de 100 % pour les 426 collégiens de la Principauté au Diplôme National du Brevet avec 376 mentions, dont 182 mentions Très Bien.

100 % des 302 élèves du collège Charles-III ont réussi cet examen avec un taux record de 90 % de mentions, dont 139 mentions Très Bien, 86 mentions Bien et 47 mentions Assez Bien.

Les 116 collégiens de l’Institution privée François d’Assise – Nicolas Barré ont également tous obtenu leur brevet, avec un taux de 87,5 % de mentions dont 39 mentions Très Bien, 35 mentions Bien et 23 mentions Assez Bien.

Dans la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (dite SEGPA) du collège Charles-III, le gouvernement princier avait initialement communiqué que 7 des 8 candidats avaient obtenu l’examen, avec 7 mentions dont 4 mentions Très Bien.

Une erreur corrigée ce mardi, bien que jour férié en France, au niveau de la direction de l'Education nationale.

"Après vérification auprès des autorités académiques des résultats qui ont été communiqués initialement, pour l’édition 2020 du Diplôme National du Brevet (DNB), il s’avère que les élèves de 3ème de la Section d’Enseignement Général Adapté ( SEGPA) du LTHM ont tous réussi cet examen et tous avec mention ! Ainsi, 8 candidats ont obtenu leur DNB (avec 4 mentions Très Bien, 3 mentions Bien et 1 mention Assez Bien). Il y a donc 100 % de réussite au DNB 2020 (100 % pour le collège Charles III, 100 % pour le collège FANB et 100 % pour la SEGPA du LTHM)."

100% de réussite au bac

Côté bac, c’est le succès pour tous puisqu’à l’issue des oraux de rattrapage, Monaco affiche un 100 % de réussite, toutes filières confondues.

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte d’enseignement extrêmement singulier cette année. La Principauté s’est calquée sur la France pour déterminer, dans l’urgence, les modalités d’évaluation des élèves de 3e et de Terminale. Et comme en France, les taux de réussite ont été exceptionnels cette année.

Rappelons que les élèves ont été jugés sur la base des notes obtenues aux premier et deuxième trimestres. À partir du confinement, et jusqu’à la fin des cours, les notes des devoirs en ligne ou obtenues en classe n’ont pas été prises en compte.