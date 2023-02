Avec le Club Oceano, devenez aquariologiste le temps des vacances scolaires

A l’occasion des vacances scolaires, sauf à Noël, le Musée océanographique ouvre ses portes aux enfants de 6 à 12 ans pour le Club Oceano. Pendant cinq jours, ils découvrent, sous forme d’activités ludiques, les mondes marins. "C’est la sixième fois que je fais ce stage et je veux encore revenir. C’est trop bien", s’enthousiasme la jeune Margot en levant les bras en l’air. Avec deux animations par demi-journée, découpées en thématiques, les enfants n’ont pas le temps de s’ennuyer de 9 h à 17 h.

Être près des poissons au maximum

Plein d’énergies, les jeunes stagiaires se mettent dans la peau d’aquariologistes pour une journée. Après avoir récupéré leurs carnets dans la salle pédagogique réservée spécialement pour eux, direction les aquariums.

"On passe un maximum de temps dans le musée et près des aquariums. La salle pédagogique nous sert quand il faut projeter un diaporama ou pour faire des quiz par exemple", explique Fabien, animateur et chargé opérationnel des animations.

Le stage a lieu du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Marion Dorison.

Les visiteurs ne sont pas encore nombreux, alors les jeunes en profitent pour courir d’aquarium en aquarium afin d’essayer de remarquer s’il y a un problème avec les poissons qui y sont et remplir leur carnet. De vrais apprentis aquariologistes! "On fait les activités avec les aquariums le matin, comme ça, il n’y a pas une forte affluence et on ne dérange pas les visiteurs. Si on va dans le musée, on se met dans des coins où on ne dérange pas non plus", précise l’animateur.

"Ils voient l’envers du décor"

Ensuite, direction la cuisine pour préparer les repas des différentes espèces présentes au musée. "C’est enrichissant pour nous de partager notre travail avec des enfants. Ça leur permet de changer leur regard et de se rendre compte du travail qu’il y a derrière tous ces aquariums", confie Maeva, aquariologiste. "Grâce à cette activité, ils voient l’envers du décor et peuvent participer à leur niveau pour nourrir les animaux", continue Fabien.

De leur côté, certains enfants apprécient moyennement de mettre les mains dans les poissons et crustacés qui serviront à nourrir les espèces. Des mines de dégoût se forment sur les visages mais leur enthousiasme est toujours autant présent.

"J’aime toutes les activités et j’ai appris pleins de choses depuis le début de la semaine. Je voudrais revenir", raconte Andrew, un des stagiaires de la semaine.

Les portions préparées, les enfants vont avoir l’occasion de les donner dans l’après-midi avec l’aide de Maeva.

Un but précis

Créé en 2012 et anciennement appelé le Snapper Club, le Club Oceano essaie de se renouveler et de ne pas toujours proposer les mêmes activités. "On essaie de se renouveler en fonction des expositions et des animateurs. Par exemple, en ce moment, on a une activité en lien avec l’exposition sur la mission polaire", affirme Fabien.

"Notre objectif est de faire en sorte que les enfants deviennent ambassadeurs de la planète et des océans. Chaque activité à un aspect de sensibilisation à la nature et l’environnement", rappelle l’animateur. À la fin de la semaine, ils doivent créer tous ensemble une charte sur l’environnement et les océans et "vont voir les visiteurs pour qu’ils la signent et s’engagent avec eux".

Cette activité est importante et touche les jeunes, comme Margot le raconte en sautant de joie: "Ce que je préfère, c’est quand on crée la charte et qu’on demande aux visiteurs de la signer pour sauver la planète".

Savoir +

Prochain stage du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 (5 jours), de 9h à 17h.

Tarif : 375 euros/enfant. Paiement anticipé dès l’inscription. Déjeuner et goûter l’après-midi inclus

Attention : le nombre de places est limité !

Infos sur https://musee.oceano.org/