Appel aux enfants: pose tes questions au youtubeur Cyprien!

Si vous ne le connaissez pas, ce n'est sans doute pas le cas de vos enfants. Avec 14 millions d'abonnés, Cyprien est l'un des youtubeurs français les plus populaires. Il est aussi l'auteur de la bande dessinée "Roger et ses humains", dont le troisième et dernier tome vient de sortir en librairies. Ce jeudi après-midi, la rédaction de kidsmatin.com (notre site d'infos pour les 7 - 12 ans) a rendez-vous avec le phénomène pour une interview-vidéo en visio. L'occasion de relayer toutes les questions que se posent vos enfants à son sujet.

Pour participer, vos enfants ont jusqu'à ce jeudi 17 décembre, 10 heures, pour envoyer leurs questions à l'adresse kidsmatin@nicematin.fr en mentionnant bien leur prénom, leur nom et leur âge. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent accompagner leurs questions d'une photo ou bien les poser en vidéo, face caméra, en se filmant avec un smartphone. Notre journaliste interrogera Cyprien et une chouette vidéo paraîtra bientôt sur kidsmatin.com avec ses réponses. On compte sur eux!