Anxiété chez les 15-24 ans, un constat préoccupant

De qui parle-t-on?

Les jeunes Français souffrent d’anxiété. "Le premier confinement a conduit à un [doublement des syndromes dépressifs] chez les 15-24 ans (10% en 2019, contre plus de 20% en 2020)", remarque le Défenseur des droits de l’enfant dans un rapport publié en novembre 2021. C’est la donnée édifiante qui nous a poussés à vous proposer cette thématique de dossier. Vous êtes 43% à avoir voté pour ce sujet de société, que nous traitons jusqu'à mi-novembre. Mais à quoi correspond cette tranche d’âge, scrutée et étudiée? "On peut dire que l’adolescence court jusqu’à 24 ans. C’est une définition organique, somatique qui concerne le développement du cerveau mais aussi du corps entier. C’est une période de tous les possibles, de grand chamboulement, le temps où l’on perd ses repères et où l’on ne peut même plus faire confiance à son corps qui, d’un jour à l’autre, n’est plus le même. On y développe aussi une pensée autonome de celle des parents, on construit son identité", pose Michèle Battista, pédopsychiatre et médecin responsable du Centre d’évaluation pédiatrique du psychotraumatisme au sein de l’hôpital Lenval, à Nice.

Chez les 15-24 ans, il y a "une grande fragilité au monde, à soi, dans les relations aux autres", Didier Meillerand, fondateur du Psychodon "Les neurosciences montrent que le cerveau dans cette tranche d’âge-là n’est pas mature et ne pourra l’être complètement que vers 25 ans. La dernière partie à être ‘connectée’ est d’ailleurs la zone orbito-frontale, qui est précisément le centre de gestion des émotions. Les angoisses vont donc prendre plus d’importance à cette période car les connexions ne permettent pas de prendre suffisamment de recul par rapport aux événements. Les jeunes les prennent donc en pleine face, sans filtre", abonde Marie-Jeanne Trouchaud, thérapeute et autrice de plusieurs livres sur l’adolescence et ses tourments. Plus “à vif”, les 15-24 ans vivent aussi une période charnière de leur existence. "Les psys avec lesquels nous travaillons l’identifient comme la finalisation de l'imprégnation hormonale, il y a alors une grande fragilité au monde, à soi, dans les relations aux autres… Ces jeunes sont à la veille de qualification professionnelle, universitaire, donc à la veille de l'entrée dans le monde du travail. La prévention est d’autant plus essentielle à ce moment de leur vie", souligne Didier Meillerand, fondateur en 2017 du Psychodon, mouvement national de sensibilisation à la santé mentale à l’initiative de l’étude Les jeunes et la santé mentale, réalisée par Opinionway en février 2022. Que dit cette étude? Des jeunes plus malheureux et stressés

"C’est une réalité qui ressort de nos consultations", commente la pédopsychiatre Michèle Battista, qui constate également dans ses séances "une insécurité parentale bien plus importante encore : financière, émotionnelle, sanitaire…". "Qu’un quart des jeunes se sentent malheureux, c’est énorme", rebondit Didier Meillerand, fondateur du Psychodon dont l’étude a amené les premiers concernés à poser plus finement des mots sur leur mal-être.

Troubles de l’alimentation, addictions, idées noires… Le mal-être peut prendre quelques fois des proportions plus importantes.

"La prise de conscience réelle de la mort et du fait que ça peut être une solution parmi tant d’autres est structurel au cours de l’adolescence. Ce chiffre ne me surprend donc pas, mais je dirais que sur ces 25% d’ados qui se demandent à quoi ça sert de vivre dans ce contexte, environ 10% présentent vraiment un risque de passer à l’acte", selon la pédopsychiatre de Lenval Michèle Battista. Impliquée pendant plusieurs années dans la direction nationale de S.O.S amitié, Marie-Jeanne Trouchaud met en garde, quant à elle, sur les "injonctions" multiples faites à cette jeunesse. "L’ado évolue comme il peut. On ne reproche pas à un fruit de ne pas être assez mûr même si l’on sait qu’il deviendra meilleur quand il le sera", ajoute-t-elle. Pour la thérapeute, le risque d’idées noires s’installe notamment quand un jeune en souffrance n’a pas de figure d’adulte à qui se confier. "Si les adultes autour de lui sont répressifs et critiques, il ne leur fera plus confiance et ne discutera alors de ses problèmes qu’avec ses pairs tout aussi immatures, c’est là que le danger peut survenir. C’est, selon moi, la principale cause d’isolement", Marie-Jeanne Trouchaud "C’est aussi un âge d'expérimentation où les jeunes découvrent la consommation de substances et parfois s’y accoutument. Les addictions, on le voit, sont aussi très associées à des passages à l’acte suicidaire car elles mènent à des phases de décompensation et de très grande tristesse", ajoute Didier Meillerand, fondateur du Psychodon. Une époque anxiogène Quelles sont les raisons du malaise? Conjoncturelles d’abord, de l’avis de nos spécialistes. "Le Covid a été une parenthèse comme aurait pu l’être une guerre. Un virus qui met tout à l’arrêt, ce n’était pas prévu à l’époque où la médecine soigne énormément de pathologies", souligne notamment la pédopsychiatre Michèle Battista, pointant l’insécurité générée chez les jeunes par cette crise sanitaire inédite.

Mais le Covid n’est pas le seul responsable. "L’adolescence, c’est l’âge des grandes visions, l'âge de l’engagement. Et tout d’un coup, les jeunes d’aujourd’hui réalisent que les virus détruisent mais aussi que la planète est en danger, que la guerre est à leur porte alors qu’ils ne s’en rendaient pas compte enfants. C’est d’autant plus anxiogène que leur cerveau n’est pas en capacité d'absorber tout ça", ajoute Marie-Jeanne Trouchaud. Tandis que Didier Meillerand du Psychodon met également en exergue un "environnement des barrières" très traumatiques pour les 15-24 ans. "Des barrières, il y en a partout: portiques ou agents de sécurité quand ils vont flaner à la Fnac, barrières sur la promenade des Anglais, devenue un lieu de terrorisme comme les bars et les terrasses à Paris, barrière psychique aussi dans leurs relations aux autres avec le masque… Ce sont des héritages lourds porter", Didier Meillerand, fondateur du Psychodon Une période de transition tourmentée