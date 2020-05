A Monaco, seulement 20 % d’absents dans les collèges pour la rentrée

Après les lycéens de Première et Terminale une semaine plus tôt, les collégiens de 6e et 3e ont repris le chemin de l'école, lundi.

Deux collèges ont rouvert lundi à 8 heures pour les élèves de 6e et 3e uniquement ; l’un, Charles-III, établissement public avec 442 élèves, soit 78 %, l’autre François d’Assise Nicolas-Barré, privé, avec 75 jeunes, soit un taux de présence de 82 %. Pas étonnant du reste que la grande majorité des collégiens reprennent le chemin de leur établissement. Car à Monaco, l’Éducation nationale a lancé le mot d’ordre dès la semaine dernière avec la rentrée des premières et terminales en encourageant le plus grand nombre à retourner en cours. Concernant l’organisation des cours, les élèves ont tous trois demi-journées d’enseignement par semaine ; ce qui permet de réduire considérablement le nombre de jeunes en même temps présents dans un établissement. En 6e, les collégiens ont deux heures de mathématiques, deux heures de français, deux heures d’histoire géographie, trois heures d’anglais et une heure de sciences (une semaine SVT, une semaine Sciences physiques) par semaine. En 3e : trois heures de mathématiques, trois heures de français, deux heures d’histoire géographie, deux heures d’anglais et une heure de sciences (une semaine SVT, une semaine Sciences physiques) par semaine. Les classes viennent donc trois demi-journées par semaine. Si les collégiens de 5e et 4e sont dispensés de cours en « présentiel » jusqu’en septembre, tous les élèves en difficulté, quel que soit leur niveau, ont la possibilité de reprendre leur cours. Et près de la moitié d’entre eux était au collège hier. Au total, 79 parents (dont 51 d’élèves de 6e) ont fait le choix de ne pas remettre leurs enfants au collège.