7 infos à savoir avant la reprise des cours ce lundi à Monaco

Elle dit aborder cette rentrée « vigilante et confiante ». Pour Isabelle Bonnal, commissaire générale chargée de la direction de l’Éducation nationale, septembre est toujours le mois de l’effervescence. Pour elle et pour les 5 715 élèves qui reprennent lundi 6 septembre, les cours de la maternelle au lycée. Un effectif stable (4 380 dans le public, 1 335 dans le privé) par rapport aux années précédentes, qui devra comme l’an passé composer avec les règles sanitaires toujours en vigueur. Mais pas que… tour d’horizon des temps forts de l’année scolaire à venir.

521 enseignants sur le pont

Ils accueilleront lundi les élèves, eux aussi à effectif stable. À raison de 177 professeurs dans l’enseignement primaire, 344 dans le secteur secondaire. Ce sera aussi une première rentrée dans les habits de directeur pour Fabienne Peri, nouvelle directrice de l’école du Parc et pour Alexandre Moreno, nouveau directeur de l’école de Fontvieille. Parmi les autres nouveaux, sur les onze candidats monégasques qui se sont présentés aux concours de recrutement des personnels enseignants, sept sont lauréats et en poste.

Les règles sanitaires prolongées pour maintenir le présentiel

Isabelle Bonnal tient à maintenir, comme pour toute l’année scolaire 2020/2021, les cours en présentiel. « C’est un engagement fort de nos équipes, pour le bien-être et la réussite des élèves, avec un objectif constant pour offrir des garanties de sécurité sanitaire optimales aux élèves et aux personnels ».

Aussi, les règles sanitaires en vigueur la saison dernière sont maintenues : distanciation, lavage des mains, port du masque obligatoire en cours à partir des classes de CP, désinfection et aération des locaux. Le jour de la rentrée, un seul parent pourra accompagner son enfant à l’intérieur de l’établissement et l’appel des classes sera fait par niveau en extérieur.

« L’efficacité de ces mesures a été prouvée l’an dernier. Depuis l’apparition de la Covid-19, nous n’avons eu aucune fermeture d’établissement, seulement trois classes ont été fermées ». La règle, cette année, est la suivante : en maternelle, dès l’apparition d’un cas dans la classe, elle sera fermée, les élèves ne portant pas le masque. Dans les autres niveaux, après trois personnes positives dans une même classe, elle sera fermée.

Pas de pass sanitaire, la vaccination est encouragée

Ni les élèves, ni les personnels n’auront à présenter de pass sanitaire pour accéder à un établissement. « Mais chacun est encouragé à se faire vacciner, car le vaccin est une arme pour limiter les formes graves de la maladie », plaide Isabelle Bonnal, précisant « qu’à ce stade, il n’est pas prévu à Monaco de campagne de vaccination dans les établissements scolaires ».

Au centre de vaccination national installé à l’Auditorium Rainier-III : les élèves monégasques et résidents de plus douze ans ainsi que les personnels enseignants et non-enseignants peuvent recevoir leurs deux doses de vaccin. Le gouvernement étudie aussi la possibilité d’ouvrir la vaccination aux scolaires non-résidents.

Un ordinateur portable pour chaque lycéen

C’est un signe de la conversion numérique du pays. Pour cette rentrée, les lycéens d’Albert-1er vont tous recevoir un ordinateur portable avec écran tactile et chargé des logiciels à utiliser en classe. L’ordinateur contiendra aussi tous les manuels scolaires en format numérique. Les Secondes les auront dès la rentrée. Les Premières et Terminales, après les vacances de la Toussaint.

Même chose pour les élèves des sections professionnelles SEGPA. Cette dotation fait suite à celle faite l’an dernier à tous les collégiens de Charles-III.

Parmi les autres outils ludiques de la rentrée, les primaires pourront travailler leurs aptitudes numériques avec des tapis de réalité augmentée, permettant de faire des visites 3D. Un robot sera aussi disponible, pour les enfants hospitalisés, de manière à être leur avatar en salle de classe et qu’ils puissent suivre leurs cours en temps réel avec leurs camarades.

Des cours de maths et de physique-chimie en anglais

Nouveauté dans le cadre des renforcements des enseignements linguistiques : les classes de seconde des sections européenne et internationale du lycée Albert-1er auront cette année, à titre expérimental, un enseignement optionnel en langue anglaise d’une discipline non linguistique : à savoir les mathématiques ou la physique chimie. « Nous avons de plus en plus d’élèves qui veulent faire des études secondaires à l’étranger, ces cours leur permettront déjà d’avoir un très bon vocabulaire technique ».

Le Monégasque bientôt obligatoire jusqu’à la fin du collège

Il est à ce stade optionnel à partir des classes de 4e. L’enseignement du Monégasque va devenir obligatoire jusqu’à la fin du collège. Première étape cette année où tous les élèves de 4e auront droit à une heure d’enseignement tous les quinze jours. Une manière de maintenir la tradition de ce patrimoine linguistique et peut-être inciter les élèves à continuer son apprentissage, de manière optionnelle, au lycée.

Vingt collégiens à Dubaï au printemps

Ils auront la chance d’aller visiter en mars 2022, l’exposition universelle de Dubaï. Les élèves du collège Charles-III et de FANB, accompagnés par trois professeurs, pourront sur place, présenter au Pavillon de Monaco, la création de leur nano-satellite initiée l’année dernière. Les élèves qui n’iront pas à Dubaï auront droit, quand même, à une visite du mini-pavillon de Monaco, installé sur le quai Albert-1er.