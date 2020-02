3 bonnes raisons d'abonner votre enfant à Kids-Matin

1/ Un média pédagogique

Kids-Matin couvre des thèmes comme l’éducation à la citoyenneté, l’éducation aux médias et à l’information, l’éducation à l’environnement, la solidarité, le vivre ensemble et l’ouverture sur le monde. A travers des articles, des vidéos et même des émissions sonores, Kids-Matin traite de sujets très divers, de la sciences aux faits de société en passant par la culture, l'économie, etc. Notre créneau: pas de sujets tabous, pourvu qu'ils soient bien expliqués et adaptés au jeune public!





2/Un média ludique

Les enfants ont accès à des quiz tout au long des articles pour vérifier qu’ils ont bien compris le sujet. Chaque action sur le site leur permet de gagner des points à dépenser dans la boutique de Kids-Matin. Entres autres cadeaux: des livres, des ateliers ou des événements exclusifs...





3/Un média participatif

Les enfants peuvent discuter avec les journalistes via une messagerie sécurisée. Ils peuvent réagir et commenter les articles. Les abonnés peuvent en plus participer aux reportages avec les journalistes (sur appels à candidatures). Régulièrement, l'équipe de Kids-Matin organise des rencontres avec des stars que nos abonnés peuvent interviewer en tête à tête! Mercredi prochain par exemple, 4 abonnés auront la chance de rencontrer Angelina, la gagnante 2017 de The Voice Kids!