14 ouvertures de classe et aucune fermeture pour la rentrée 2021, voici la liste

Ce qui "a permis à l’inspecteur d’académie d’assurer la mise en œuvre de la politique départementale donnant priorité au premier degré", rapporte l’académie de Nice dans un communiqué diffusé hier soir.

Soutien aux écoles rurales et du réseau d’éducation prioritaire

"Cette dotation très confortable permet d’améliorer significativement le taux d’encadrement, se félicite l’inspecteur d’académie Michel-Jean Floc’h, joint par téléphone. Ce comité technique spécial départemental s’est bien passé avec un consensus de 7 voix pour et aucune voix contre car on avait des moyens et on a pu satisfaire les demandes qui étaient justifiées, avec une équité de traitement de l’ensemble des écoles du département".

A savoir, le soutien aux écoles rurales, en particulier celles impactées par la tempête Alex. En éducation prioritaire, la poursuite des classes dédoublées en CP et CE1 et le dédoublement des classes de grande section de maternelle. L’engagement de la dynamique des classes de grande section de maternelle limitées à 24 élèves. L’augmentation du nombre de structures pour élèves autistes (plus deux). La mise en place des nouvelles décharges d’enseignement des directeurs d’école de 9 et 13 classes.

"Soutenir les plus élèves les plus fragiles"

L’ajustement de la carte scolaire a permis 14 ouvertures de classes "afin de renforcer la lutte contre les difficultés scolaires dès les premières années des apprentissages fondamentaux et de soutenir les élèves les plus fragiles, dès 3 ans", rapporte l’académie.

Liste des ouvertures

- Escragnolles: François-Mineur primaire (en élémentaire)

- La Gaude: Pagnol élémentaire

- Mandelieu: Mistral maternelle et Cottage-Bleuets maternelle

- Menton: Coty maternelle et Hôtel-de-ville primaire (en élémentaire)

-Mougins: Rebuffel maternelle et Saint-Martin-de-Gioue élémentaire

-Nice: Saint-Isidore élémentaire

- Peillon : Sainte-Thècle primaire

- Villeneuve-Loubet: Fabre maternelle

Liste des ajustements de groupe

- Carros: Moulin élémentaire (ajustement en plus en autre niveau hors CP/CE1)

- Drap: Condamine primaire (ajustement en plus en autre niveau hors CP/CE1)

- Nice: Macé 2 élémentaire (ajustement en moins CP), - Digue-des-Français 2 élémentaire (ajustement en plus en autre niveau hors CP/CE1), Bois-de-Boulogne élémentaire (ajustement en plus en CE1).