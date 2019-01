CONSEILS. Au jardin, c'est la saison pour soigner la terre

Chaque semaine, dans notre magazine Week-End, on vous donne quelques idées pour le jardin ou le balcon. Au menu, cette semaine: comment bien s'occuper des sols. Et c'est notre correspondant jardin, Philippe Dalmasso, ingénieur horticole et paysagiste, qui s'en charge.

Au-delà d’être le support pour la plante, le sol permet de la nourrir.

Les racines interagissent avec l’eau, les minéraux et les êtres vivants qui constituent le sol. La qualité de ce dernier dépendra donc directement de la santé de la plante.

Si une analyse du sol est toujours à privilégier, voici quelques conseils qui vous permettront de faire les bons gestes. Connaître les besoins de la plante Il est nécessaire de connaître les besoins de la plante.

Ses racines vont puiser l’eau et les sels minéraux nécessaires à sa survie.

Ces minéraux proviennent naturellement de la roche mère et de la transformation de la matière organique en humus.

En conséquence, si votre roche est calcaire, votre sol l’est...

