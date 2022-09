Vladimir Poutine s'est-il rendu à Villefranche-sur-Mer dans le plus grand secret?

La villa Nellcote, située à Villefranche-sur-Mer et propriété d'un oligarque russe, fait partie des biens saisis par l'Etat suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est aussi l'objet de rumeurs et de fantasmes plus ou moins fondés. L'une porte notamment sur un passage en ses murs de Vladimir Poutine. Rien que ça.