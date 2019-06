VIDEOS - Lewis Hamilton a paradé dans les rues de Monaco au volant d'un bolide unique le soir de sa victoire au Grand Prix

un accident

à monaco en 2015

Bien connue des Monégasques, la Pagani Zonda 760 LH d'Hamilton avait été accidentée, en 2015, avenue des Spélugues à Monaco.

Attendu au Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton avait atterri avec une journée de retard en Amérique du Sud et justifié ainsi ce décalage dans un post Instagram.

"Je ne me sentais pas très bien ces derniers jours mais j'ai également eu un accident de voiture lundi soir à Monaco, écrivait le quadruple champion du monde. Même si cela ne regarde personne, il y a certainement des gens qui essaieront de tirer avantage de ma situation et de se faire de l'argent. Personne n'a été blessé, c'est l'essentiel, mais ma voiture a été très abîmée après un accrochage avec un véhicule qui était stationné. Je me sens mieux et je m'envole pour le Brésil. Mais je vous informe car je tiens à prendre toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Nous faisons tous des erreurs, l'important est d'apprendre et grandir."

un bolide

à 1,5 million d'euros

"Le véhicule a été endommagé à l'avant et il a effleuré un autre véhicule à l'arrière. Mais ce ne sont que des dégâts matériels mineurs", précisait alors le pilote Mercedes dont le véhicule est coté à 1,5 million d'euros.

"La Zonda est terrible à conduire. Elle offre la pire tenue de route parmi toutes les voitures que je possède", a récemment déclaré le grand collectionneur de voitures de sport.