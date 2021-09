VIDEOS. Charles Leclerc complice avec Khaby Lame, l'influenceur aux plus de 100 millions d'abonnés

Phénomène du réseau social TikTok, le Sénégalais de 21 ans a commencé à publier des vidéos virales en mars 2020 depuis l'Italie. Un an et demi plus tard, il compte plus de 100 millions d'abonnés grâce à de courtes parodies muettes. La dernière en date met en scène le pilote monégasque sur ses terres.