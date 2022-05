Vendredi 13, un couple d'étudiants a joué les bons numéros de l'EuroMillions... mais au Loto

La poisse, la guigne... Appelez ça comme vous voulez, mais dans tous les cas il y a de quoi s'en mordre les doigts. Louis est alternant dans une agence de marketing digital et Ilda prépare son diplôme de sage-femme. "On passe devant le tabac et on se dit qu’on est obligés de jouer. Ilda n’est pas superstitieuse mais elle croit à la chance du vendredi 13", raconte l'étudiant au Parisien .

"J'ai déjà vu ces numéros quelque part"

Le soir venu, le couple se couche et décide de vérifier les tirages. Rien à l'Euromillions, rien au Loto non plus. Pour autant "c'est marrant, commente Louis, j'ai déjà vu ces numéros quelque part". C'est à ce moment-là que le couple se rend compte que cinq numéros du Loto correspondent aux numéros gagnants de l'Euromillions, sans les étoiles.



Louis et Ilda comprennent alors qu'ils auraient pu gagner 23.376,30 euros après avoir fait une simulation sur le site de la plus grande loterie européenne. Au lieu de ça, ils ont remporté... 3 euros. C'est toujours mieux que rien, mais cette expérience leur laisse tout de même un goût pour le moins amer.



"On s’est regardés incrédules, ça se passe comme si on avait raté quelque chose. J’ai un nœud au ventre. C’est un sentiment de gêne entre deux personnes", relate le jeune homme.