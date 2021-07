Une poule pond un œuf géant de 229 grammes à Tourrette-Levens

Vous allez dire: "ouaich, quand les poules auront des dents…" On ne cherche pas à vous faire avaler du poulet. Promis, promis.

L’histoire est dingue, à se taper le croupion par terre, mais vraie.

Jeudi, à Tourrette-Levens, en allant ramasser les œufs dans son poulailler comme tous les matins, Noémie a fait une incroyable trouvaille: un œuf géant.

Elle l’a pesé, sidérée, médusée: 229 grammes! Quatre fois le poids d’un œuf ordinaire.

Une autruche, un dinosaure? Une autruche, une oie? Noémie a sitôt appelé ses voisins qui font avec elle poulailler commun dans la champêtre résidence "Les Pleins Sudiens" au Plan d’Ariou à Tourrette-Levens.

Non, aucun nouvel animal, quelconque volatil, volaille (ou dinosaure) n’avait été adopté en loucedé.

L’œuf était bien l’œuvre d’une des treize poules de ce jardin partagé. Une poule cou nu (une espèce de gallinacé a-t-on découvert) en l’occurrence.

Qui frôle l’inscription au livre Guinness des records pour l’œuf le plus maous du monde, de quelques grammes doublée par Roussette, une poulette des Ardennes, qui a pondu un obus de 249 grammes en 2019, selon une information très sérieuse de nos confrères de l’antenne locale de France Bleu.

Ni coque, ni omelette

Peu importe, Noémie et les enfants de la copropriété, Kyara et Leyhan, sont très fiers de leur cocotte qu’ils ont, du coup, baptisée "Bikini", car "elle est à moitié à poil depuis. En tout cas, c’est une super pondeuse".

La malheureuse y a laissé quelques plumes (mais n’est pas une poule mouillée, ok c’est facile) et récupère doucement après quelques soins. Reste la question cruciale, celle de l’estomac.

Que faire de cet œuf hors normes? Une omelette? Un coque avec une baguette de mouillettes? "Non, nous allons le vider et le garder en souvenir". Pas question de se brouiller avec Bikini. Et roule ma poule…