Un renard aperçu dans les rues de Monaco

Un renard 🦊 dans les rues de Monaco 🇲🇨 @monaco__info @Monaco_Matin : ce mercredi 27 octobre 2021 à 07h25 -> les gabians /goélands to ont un nouveau prédateur dédicace à @CDechavanne -> Coucou 👋 et souvenir des années 80 https://t.co/7hoKVDcx6w Fox the Fox « Precius little💎» pic.twitter.com/aTjgwDD2zc