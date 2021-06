Un livre d'amitié avec les autographes du gotha monégasque de la Belle Epoque aux enchères

Un tableau de Claude Monet

Des lots d’exception seront soumis aux enchères lors de cette vente. Parmi eux, une huile sur toile du peintre français Claude Monet représentant une vue de la ville de Dieppe. Estimation : entre 1,50 M€ et 2 M€.

Les collectionneurs pourront aussi enchérir sur une étude préparatoire et une sculpture de Renoir, respectivement estimées entre 150 000 € et 250 000 € pour l’une et 30 000 € et 50 000 € pour l’autre.

"Nous présenterons de très beaux objets, sûrement les plus beaux datant d’avant 1930 qui nous ont été confiés cette année", affirme Jacques Farran, commissaire-priseur de la Maison Rouillac.

Il évoque également une "importante collection de peintures flamandes", une "table de l’ébéniste Émile Gallé" [estimé entre 20 000 € et 30 000 €, N.D.L.R.]… Bref, "une vente très riche de trésors divers".