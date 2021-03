Un homme condamné à 6.400 euros de dédommagements pour ne pas avoir participé aux tâches ménagères

C'est une première qui pourrait bousculer les mentalités. Lors d'un jugement de divorce en Chine fin février, une femme a obtenu de la part de la cour que son ex-mari lui verse 50.000 yuans (soit environ 6.400 euros) de compensation financière... pour ne pas avoir participé aux tâches ménagères lors de leur vie commune.

"Les travaux ménagers ont une valeur immatérielle, ils contribuent à l’amélioration du cadre de vie de l’autre conjoint et le développement de l’enfant, deux choses qui ne se matérialisent pas dans des biens que l’un pourrait donner à l’autre, d’où la compensation financière", a jugé le tribunal.

En vertu du Code civil instauré début janvier dans le pays, l'absence de participation aux tâches familiales est passible d'une réclamation lors de la procédure de divorce. "Un conjoint a le droit de demander une indemnisation en cas de divorce s'il assume davantage de responsabilités dans l'éducation des enfants ou dans les soins aux parents âgés", avance le règlement.

Une décision polémique

Le sujet est sensible en Chine, pays assez traditionnaliste. Pour nombre d'entre eux, inquiets pour leur niveau de vie et leur compte en banque avec l'explosion des divorces depuis vingt ans et la possibilité d'obtenir une indépendance financière, cette mesure pourrait "déstabiliser les familles".

De l'autre côté, on reproche une somme "dérisoire" pour cinq années de travail ménager à gérer seul, dont la garde de l'enfant, qui a contraint cette femme à quitter son emploi pour devenir mère au foyer. Ils estiment qu'une "employée de maison gagne plus en six mois" de travail, qu'elle en cinq ans. La femme en question a d'ailleurs fait appel pour obtenir les 20.400 euros qu'elle réclamait initialement.

Et le sujet n'a pas fini de faire débat. Pour la seule journée de la prononciation de la sanction, quelque 400 millions de commentaires ont été enregistrés sur le réseau social Weibo, le Twitter chinois.