Un diamant exceptionnel adjugé 4,65 M€ aux enchères (hors frais) à Monaco

Annoncé comme le plus gros diamant de couleur D jamais présenté aux enchères, l’Eternity Drop (76 carats) a attiré les collectionneurs du monde entier. "Nous avons eu des amateurs venus des Indes, des Émirats Unis, du Moyen Orient, de Corée, des États-Unis, d’Australie. Parmi eux, beaucoup de marchands que je ne connaissais pas alors que j’exerce ce métier depuis 20 ans", énumère Chantal Beauvois, historienne d’art, gemmologue et experte en bijoux.

D’ordinaire dans les musées

Au terme d’une bataille d’enchères qui a duré quelques petites minutes, c’est finalement un collectionneur étranger "amateur de pierres exceptionnelles" qui a remporté la vente, adjugé 4.650.000 euros, hors frais.

Un intérêt qui n’a pas étonné l’HVMC. "C’est un diamant qui présente toutes les qualités requises. La plus belle couleur (classée D), la plus belle pureté (IF), la plus belle provenance: des mines de la région de Golconde [désormais épuisées, NDLR]. C’est la première fois que je vends un tel diamant aussi gros", rappelle l’experte.

Il faut dire que ce type de joyaux s’admirent d’ordinaire dans les musées. Au Louvre, "galerie d’Apollon", ou dans les musées dédiés aux plus belles pierres précieuses "à Paris ou encore à New York".

Et Chantal Beauvois de souligner: "C’est une belle vente pour Monaco. Elle participe au prestige du pays et fait venir des clients importants". Car l’Eternity Drop n’était pas la seule pierre précieuse à attirer les convoitises des connaisseurs. "C’était une vente exceptionnelle dans laquelle on a trouvé de très belles pierres et énormément de bijoux finis de toutes les plus grandes maisons: Cartier, Mauboussin, Boucheron… On a retrouvé des lots allant aussi bien de la joaillerie classique à des pierres très rares."

À l’image d’un autre diamant de taille marquise de 15,34 carats. "De la même couleur, de la même pureté et de la même provenance que l’Eternity Drop." Il a été adjugé 800.000 euros.