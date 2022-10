Un couple trouve un trésor d'une valeur de plus de 800.000 euros en rénovant leur maison en Grande-Bretagne

Un pot caché sous un plancher et une couche de béton. C'est ce qu'a découvert ce couple d'Anglais en 2019 alors qu'il rénovait sa cuisine. À l'intérieur, bien gardées depuis le 18e siècle, dormaient de jolies pièces d'or.



Selon les experts, ces dernières remontent à une période se situant entre 1670 et 1727. Elles auraient été la propriété de la famille Fernley-Maiters, qui se serait enrichie en important et exportant du bois, du charbon et du minerai de fer.

Une quantité extraordinaire

Au départ, leur valeur totale était estimée entre 228.000 et 285.000 euros. Et puis, l'histoire faisant grand bruit, des collectionneurs du monde entier se sont intéressés au butin.

Un trésor représentant "la plus grande quantité de pièces britanniques datant du 18ᵉ siècle jamais découvertes en Grande-Bretagne".



Les pièces ont été vendues sous forme de lots. L'une d'entre elles, datant de 1720, s'est vendue 70.000 euros et le reste à 716.000 euros. En comptant les taxes, leur prix total s'est élevé à 860.000 euros.