Un arrêté municipal permet au père Noël de distribuer des cadeaux dans cette commune azuréenne

C'est un arrêté pas comme les autres qui vient d'être pris à Pégomas.



Florence Simon, le maire, et l'ensemble du conseil municipal ont décidé, dans une volonté "de procurer de la joie, du plaisir et de la magie sur la commune de Pégomas pour les fêtes de fin d'années", d'autoriser le Père Noël à distribuer les cadeaux aux enfants de Pégomas.



Une décision prise en s'appuyant sur le code générale de la Magie de Noël, le code du Ciel et le code des Enfants sages.

Le Père Noël pourra donc survoler la ville et se poser sur toutes les maisons cette nuit. Il a également l'autorisation de stationner son traîneau sur les parkings de Pégomas.



Les rennes n'ont pas été oubliés et sont invités à se détendre dans le parc de l'Ecluse entre deux distributions de cadeaux.



La municipalité a décidé de faire sourire ses habitants en ces temps de crise sanitaire et à quelques heures du réveillon de Noël.



Pari réussi!